La Bourse ouverte 24h sur 24 ? Nasdaq dévoile un projet révolutionnaire

Lorsqu’il s’agit de trader les actions des 4 coins du monde, il n’est généralement possible de le faire que sur des plages horaires équivalent à une journée normale de travail. Néanmoins, à mesure que les technologies évoluent, ce statu quo semble en passe de changer.

Ainsi, Tal Cohen, le président du Nasdaq, a partagé un article vendredi dans lequel il dévoile les ambitions de la célèbre bourse américaine en matière de trading d’actions : un marché ouvert 24 heures sur 24. En fonction de la coordination des différentes parties prenantes, ce projet pourrait voir le jour dans le courant de l’année prochaine :

Nous sommes ravis d’annoncer que le Nasdaq a commencé à collaborer avec les régulateurs, les acteurs du marché et d’autres parties prenantes clés, en vue de permettre des échanges 24 heures sur 24, cinq jours par semaine sur le marché boursier du Nasdaq. Notre calendrier dépend de l’approbation réglementaire et de l’alignement avec les fournisseurs d’infrastructures critiques de l’industrie, ce que nous prévoyons au cours du second semestre 2026.