Wall Street enchaîne les records pour débuter 2026

Wall Street vient d'enchaîner 3 séances de hausse en 2026. Comment expliquer cette bonne santé des marchés boursiers ?

Wall Street affiche record sur record

Les bourses américaines sont rieuses depuis le 1er janvier 2026. Sur les 3 jours pleins de trading, 3 se sont clôturés avec de nettes hausses. Hier, le S&P 500 clôturait en hausse de 0,62 %. Il frôle désormais un seuil psychologique inédit à 7 000 points.

Même tendance pour le Dow Jones, qui progressait de 0,99 % hier. Il pourrait s’attaquer au seuil des 50 000 points dans les prochains jours. Enfin, le Nasdaq a clôturé à 0,65 % de hausse ce mercredi.

Ces performances peuvent surprendre dans un contexte géopolitique inédit. Les États-Unis ont frappé le Vénézuéla et enlevé le président Maduro la semaine dernière. Par ailleurs, le président Donald Trump multiplie les déclarations sur son envie d’accaparer le Groenland.

Reste un fait : les secteurs technologiques et santé ont bondi en 2025 et ceux-ci ne faiblissent pas en ce début d’année, tensions géopolitiques ou non. Par ailleurs, certains secteurs (énergie, défense…) bénéficient directement de ces événements.

La tendance est donc résolument à la hausse à Wall Street. Deux indicateurs clés sont par ailleurs à surveiller ce jour : l’enquête ADP et JOLTS sur les offres d’emploi, qui seront publiées cet après-midi aux États-Unis. En préouverture, le Nasdaq comme le S&P 500 tendaient à se replier, mais rien n’est joué.

