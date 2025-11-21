Bitcoin sous les 80 000 dollars ? Les cryptomonnaies dévissent dans le sillage des marchés boursiers

La nuit a été rude pour les marchés boursiers américains, échaudés par des perspectives négatives. Les cryptomonnaies ont suivi la tendance, avec de belles chutes ces dernières heures. Que se passe-t-il ?

Dégringolade à Wall Street cette nuit

Cette nuit, les marchés boursiers des États-Unis ont été particulièrement secoués. Le S&P 500 a subi une perte de capitalisation de 1 500 milliards de dollars en moins de 2h. L’indice, qui suit les grandes entreprises américaines, aura cédé 15 milliards de dollars par minute pendant une centaine de minutes.

Résultat : le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,56 %, avec 2,15 % de baisse pour le Nasdaq. Boosté par les résultats de Nvidia, le Dow Jones modère quant à lui sa chute à 0,84 %.

Les investisseurs semblent avoir été influencés par la publication d’un rapport sur l’emploi de septembre, qui renforce le scénario d’un maintien des taux de la part de la Réserve fédérale en décembre.

Bain de sang du côté des cryptomonnaies

Le retrait des investisseurs des actifs « risqués » s’est aussi vu du côté des cryptomonnaies, qui ne sont pas parvenues à enrayer leurs chutes cette nuit. Le cours du Bitcoin (BTC) a perdu 8,8 % sur les dernières 24h, alors que l’ETH d’Ethereum cède 10,3 %. La plus grande cryptomonnaie s’approche du seuil psychologique des 80 000 dollars, après avoir franchi les 90 000 dollars il y a 3 jours :

La difficile semaine du Bitcoin (BTC) qui a touché les 81 000 dollars

Dans le top 10, les plus grands perdants sont le SOL de Solana et le Dogecoin (DOGE), qui chutent tous deux de 11 %. La capitalisation totale des cryptomonnaies dégringole quant à elle de 8,4 % depuis hier.

Parmi les cryptomonnaies du top 50, une seule se permet une hausse : le Zcash (ZEC). La cryptomonnaie anonyme, en vogue ces dernières semaines, gagne 3,6 % depuis hier.

Perspectives et prochaines étapes

L’évolution des cryptomonnaies les prochains jours va dépendre de plusieurs signaux du côté des institutionnels. Les mouvements des ETF ont en effet été vers un repli net cette semaine. L’ETF Bitcoin de BlackRock, a par exemple connu une sortie journalière record il a 2 jours, perdant 523 millions de dollars.

Cela rentre dans un scénario de repositionnement des investisseurs vers des actifs perçus comme moins risqués. D’autant plus que la Réserve fédérale des États-Unis multiplie les signaux de temporisation.

Elle a ainsi signalé que le marché du travail fléchissait… Mais sans connaître de détérioration rapide. Autrement dit, une baisse rapide des taux, afin de soutenir l’emploi, ne semble pas prévue. L’inflation reste quant à elle au-delà des 2 %, un seuil clé au-dessus duquel la Réserve fédérale n’envisage pas de baisse des taux.

Le contexte semble donc pointer vers une continuation d’un scénario de baisse pour les cryptomonnaies, dans une situation politico-économique qui reste tendue aux États-Unis.

Source : CoinGecko

