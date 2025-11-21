BlackRock serait une menace pour Ethereum d’après Vitalik Buterin

L’adoption des cryptomonnaies par les acteurs de la finance traditionnelle rebat les cartes de ce secteur d’un point de vue à la fois technique et idéologique. Un constat réalisé par le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, face à un risque d’influence imposé par des mastodontes comme BlackRock.

Les institutionnels sont-ils une menace pour Ethereum ?

Depuis ses origines, le secteur des cryptomonnaies a pour principale ambition de proposer un système économique et monétaire accessible à tous, mais également indépendant de la finance traditionnelle et de ses dérives, basées sur un contrôle hautement centralisé et une opacité chronique.

Une réalité qui semble désormais bien lointaine, face à l'arrivée des acteurs institutionnels et financiers dans cette équation, avec des ambitions boursières largement basées sur une accumulation massive de tokens et la possible réécriture de certains fondamentaux, comme lorsque le patron de Strategy, Michael Saylor, affirmait que le statut monétaire du Bitcoin est un « malentendu ».

Dans ce contexte particulier, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, vient de dresser un état des lieux de la situation de sa blockchain, mais également de la cryptomonnaie ETH très largement plébiscitée par les Digital Asset Treasuries (DAT) cotées en bourse et autres ETF spot du fait de son option de staking intégrée qui en ferait un « atout plus utile » que le Bitcoin.

Un succès apparent qui pourrait rapidement représenter une « menace » pour Ethereum, en particulier face à la perspective de voir 10 % de la quantité disponible de l'Ether se faire « capturer par des mastodontes comme BlackRock ». La question vient en tout cas d'être officiellement posée lors du side event Funding the Commons en parallèle de la conférence Devconnect de Buenos Aires.

« Un Ethereum optimisé pour Wall Street devient un Ethereum que seule Wall Street peut utiliser »

Vitalik Buterin apparaît comme un acteur emblématique de l'écosystème des cryptomonnaies, avec des positions très claires sur le caractère à la fois ouvert et résistant à la censure de ce secteur. Une réalité qui, selon lui, pourrait se voir menacée par l'influence grandissante de géants de la finance comme BlackRock, au point de remettre en cause le but fondamental d’Ethereum.

Un risque divisé en deux menaces distinctes. La première concerne une possible mise à l'écart des personnes présentes pour soutenir et participer au maintien de la décentralisation et des engagements idéologiques d'Ethereum, car une part importante de sa communauté et de ses développeurs « ne veulent pas construire pour Wall Street ».

Une sorte de fuite des cerveaux crypto qui pourrait rapidement enclencher un second effet pervers, avec des prises de décisions techniques destinées à répondre à la pression institutionnelle, au point de finir par « imposer des contraintes impossibles pour les utilisateurs particuliers ».

Car « un Ethereum optimisé pour Wall Street devient un Ethereum que seule Wall Street peut utiliser ». De ce fait, Vitalik Buterin propose de se concentrer sur les véritables forces de cette blockchain, en tant que « protocole global, permissionless et résistant à la censure » porté par « une communauté de base forte, axée sur ces principes ».

