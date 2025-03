BlackRock lance son tout premier ETP Bitcoin en Europe

Après avoir marqué l’histoire avec le lancement de l’IBIT, BlackRock tourne son regard vers l’Europe. En introduisant son premier ETP Bitcoin sur les bourses européennes, le géant américain envoie un signal clair : la bataille des produits crypto institutionnalisés ne fait que commencer, et elle s’étend désormais bien au-delà des frontières américaines.

BlackRock dévoile son tout premier ETP Bitcoin en Europe

Cela n'est pas une révélation pour ceux qui suivent l'évolution du marché des cryptomonnaies : BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a signé le meilleur démarrage de l'histoire pour un ETF avec son iShares Bitcoin Trust (IBIT) en janvier 2024.

En à peine plus d'un an, l'IBIT a affiché plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion : une performance absolument hors-norme.



Aujourd'hui, le colosse américain compte engloutir le marché financier européen. BlackRock vient de lancer son tout premier ETP lié aux cryptomonnaies sur les bourses européennes - c'est là sa première percée dans le secteur crypto hors de l'Amérique du Nord, son berceau.

Cet ETP Bitcoin portera le ticker « IB1T » (à ne pas confondre avec l'IBIT mentionné précédemment) sur Xetra et Euronext Paris (côté en euro), et le ticker BTCN sur Euronext Amsterdam (côté en dollars) .

De son lancement à la fin de l'année, l'ETP Bitcoin de BlackRock sera proposé avec une réduction temporaire de frais de gestion de l'ordre de 10 points de base, soit 0,15 %. En 2026, les frais proposés seront donc les mêmes que pour son ETF IBIT, à savoir 0,25 %.

Tout comme pour l'IBIT, c'est Coinbase qui assurera la sécurité des Bitcoins de BlackRock via son service Coinbase Custody sur des cold wallets.

L'ETP Bitcoin de BlackRock sera d'ailleurs disponible chez BoursoBank, qui a annoncé ce jour qu'elle allait proposer une gamme de produits financiers crypto, notamment sur Bitcoin, mais également le XRP de Ripple, Ethereum, le SOL de Solana et l'ADA de Cardano.

La crypto est déjà sur les marchés financiers européens, mais peine à décoller

Les produits financiers portés sur la crypto sont déjà une réalité sur les marchés européens, mais seulement via des ETP et non pas via des ETF, comme cela est le cas aux États-Unis.

En Europe, le terme ETF (Exchange-Traded Fund) désigne des fonds cotés en bourse qui doivent répondre à des règles strictes de diversification imposées par la directive européenne UCITS. Par exemple, un ETF ne peut pas être exposé à un seul actif - contrairement aux ETF américains.

🗞️ La Banque centrale de Suisse dit « non » au Bitcoin (BTC)

C’est pourquoi les produits 100 % Bitcoin, comme celui lancé par BlackRock, ne peuvent pas être classés comme des ETF en Europe. Ils prennent plutôt la forme d’ETP (Exchange-Traded Products), un terme plus large qui désigne tout instrument coté répliquant un actif sous-jacent (actions, matières premières, cryptomonnaies...).

Bien qu'existant depuis de nombreuses années, les produits crypto proposés sous forme d'ETP peinent à séduire en Europe, surtout en comparaison avec les États-Unis. Un segment de marché aujourd'hui dominé par CoinShares, Wisdom Tree et 21Shares, avec le Bitcoin comme actif présentant le plus d'intérêt de la part des investisseurs.

En Europe tout comme aux États-Unis, le Bitcoin reste la cryptomonnaie favorite des investisseurs sur les produits financiers

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, 259 ETP crypto circulent en Europe, pour un total d'environ 14,2 milliards de dollars selon etfbook. Soulignons que selon BoursoBank, les cryptomonnaies constituent l'actif le plus souvent détenu par les nouveaux investisseurs (59 % d'entre eux), un changement de paradigme n'est donc pas à exclure.

Sources : BlackRock, etfbook

