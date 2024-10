The DeFi Collective : bientôt une plateforme répertoriant les protocoles véritablement décentralisés ?

Il y a quelques jours, Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, a évoqué son souhait de trouver un bon équilibre entre décentralisation et coopération au sein de l'écosystème de la finance décentralisée. The DeFi Collective, association à but non lucratif soutenant les protocoles DeFi résilients, s'est emparée du sujet.

Pour Vitalik Buterin, l'équilibre entre décentralisation et coopération est primordial pour l'écosystème DeFi

Fin septembre, Vitalik Buterin publiait un billet de blog intitulé « Rendre l'alignement d'Ethereum lisible » où il mettait en avant l'un des défis les plus importants de l'écosystème Ethereum selon lui, à savoir « l'équilibre – ou plus précisément, l'intégration – entre décentralisation et coopération ».

Pour le cofondateur d'Ethereum, il est nécessaire de s'assurer que tous les projets basés sur sa blockchain « construisent collectivement quelque chose qui ressemble à un seul écosystème, et non à 138 fiefs incompatibles ». Pour y parvenir, Vitalik Buterin a évoqué l'idée d'une ou plusieurs plateformes dédiées à l'analyse du monde de la finance décentralisée (DeFi), semblables à L2beat.

L2beat se présente à l'heure actuelle comme un site répertoriant un grand nombre de layers 2, permettant d'avoir une vue d'ensemble sur leur état (niveau de sécurité, de décentralisation, d'interopérabilité, etc.), leur activité et leurs méthodes de fonctionnement (Optimistic Rollups, ZK Rollups, etc.).

Vitalik Buterin pense que des plateformes similaires axées sur les protocoles DeFi permettraient aux différents projets concernés d'évoluer plus facilement, car ils pourraient identifier les sujets sur lesquels avancer afin de rattraper leur retard.

Aussi, l'Ethereum Foundation, la communauté autour de la blockchain du même nom, pourrait identifier plus facilement les projets ayant besoin d'une aide renforcée. Toutefois, Vitalik Buterin a été clair : « La Fondation Ethereum devra rester à l’écart de la plupart des initiatives du genre. Nous financerons ces plateformes, mais nous ne devrions pas être à l'origine de ces plateformes ».

The DeFi Collective propose une plateforme semblable à L2beat dédié aux protocoles DeFi

The DeFi Collective n'est pas passé à côté de l'appel lancé par le cofondateur d'Ethereum. L'association à but non lucratif fondée en octobre 2023 est connue pour soutenir les protocoles DeFi résilients.

L'organisation sélectionne les projets qu'elle soutient en se basant sur des critères techniques et responsables, tels que la résilience, la gouvernance responsable et les audits et finance leur développement. Mais surtout, The DeFi Collective souhaite mettre en avant les projets réellement décentralisés et correspondants aux principes de la décentralisation, des projets qu'il appelle « Genuine DeFi » (véritable DeFi).

À l'occasion de son premier anniversaire, The DeFi Collective a dressé un premier bilan de ses activités. L'association se félicite d'être devenue une entité « indispensable pour soutenir les infrastructures DeFi critiques, » et a souligné sa participation à la croissance de protocoles comme Aerodrome, Liquity, Maverick, DYAD ou encore PoolTogether.

Cette première année a été décisive pour nous. Nous avons démontré qu'une organisation à but non lucratif pouvait réussir dans la DeFi. Notre objectif initial était d'avoir un impact positif tout en assurant notre pérennité financière, et il est largement atteint. TokenBrice, fondateur de The Defi Collective

En parallèle, l'organisme a annoncé avoir lancé une base de données communautaire visant à examiner le niveau de décentralisation du top 100 des protocoles DeFi. Une initiative qui se rapproche grandement du type de plateforme souhaité par Vitalik Buterin, et qui sera disponible dans les prochains jours.

Pour concevoir cette plateforme, The DeFi Collective a développé un cadre public permettant d'évaluer le niveau de décentralisation de chaque protocole DeFi.

Pour sa 2e année d'existence, l'association a d'ores et déjà annoncé qu'elle poursuivrait ses efforts pour améliorer ce cadre, et plus largement cette plateforme afin d'accompagner au mieux les protocoles. Elle a précisé qu'elle s'appuierait encore plus sur la collaboration communautaire tout en faisant appel à des experts DeFi du monde entier.

Une initiative communautaire qui n'est pas sans rappeler le travail minutieux des fourmis, ce qui vaut d'ailleurs le surnom de « Ants » (fourmis) aux membres du collectif :

Tout comme les fourmis collaborent harmonieusement pour construire leurs colonies, l’objectif du DeFi Collective est de s’unir pour soutenir et promouvoir, à l’échelle mondiale, le développement de la technologie et des projets liés à la finance décentralisée (DeFi).

The DeFi Collective est une initiative autofinancée depuis ses débuts, et son activité on-chain est disponible de manière transparente pour les soutiens et les donateurs.

Source : Communiqué de presse

