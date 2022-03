Un hacker dérobe plus de 620 millions de dollars à la sidechain Ronin d'Axie Infinity

Ronin, une sidechain d'Ethereum (ETH) dédiée au jeu blockchain Axie Infinity (AXS), a essuyé la perte de 173,600 ETH et 25,5 millions d'USDC à travers un hack qui a eu lieu le 23 mars dernier. Cela représente ainsi 552 millions de dollars au moment du vol, ce qui fait de ce hack le deuxième plus important de l'histoire des cryptomonnaies juste derrière celui de Poly Network à 611 millions de dollars.

L'équipe technique de Ronin ne s'est rendu compte du hack qu'aujourd'hui après qu'un utilisateur ait signalé qu'il ne parvenait pas à retirer 5 000 ETH depuis le bridge de Ronin.

Un communiqué officiel vient d'être publié par l'équipe de Ronin via son blog, expliquant que c'est donc son bridge qui semblerait avoir été touché.

There has been a security breach on the Ronin Network.https://t.co/ktAp9w5qpP

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022