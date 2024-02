Hack : un cofondateur d’Axie Infinity se fait voler près de 10 millions de dollars d’ETH

Vendredi matin, le compte X de PeckShieldAlert a partagé ses inquiétudes au sujet de transactions suspectes, laissant supposer un hack sur le bridge de Ronin, le réseau du célèbre play to earn Axie Infinity :

Au total, près de 3 249 ETH ont été impliqués dans ces mouvements, soit l’équivalent d’environ 9,7 millions de dollars au moment des faits.

Tandis que le bridge a été victime d’un impressionnant hack de 620 millions de dollars, il y a quasiment 2 ans désormais, les inquiétudes pouvaient être de mise. Or, il s’avère que l’attaque ciblait en réalité une seule et même personne, à savoir Jeff Zirlin, un cofondateur d’Axie Infinity.

En effet, ce dernier a publié un message expliquant que 2 de ses adresses avaient été compromises :

This has been a tough morning for me.

Two of my addresses have been compromised.

The attack is limited to my personal accounts, and has nothing to do with validation or operations of the Ronin chain.

Additionally, the leaked keys have nothing to do with Sky Mavis operations.…

— Jihoz.ron 🦌 (@Jihoz_Axie) February 23, 2024