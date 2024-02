Après le fiasco de 2022, Pixelmon lève 8 millions de dollars et prévoit quatre nouveaux jeux

En février 2022, Pixelmon dévoilait enfin son jeu. Sur le modèle des Pokémon, il proposait des créatures à collectionner aux utilisateurs. Sauf que le résultat n’a pas connu le succès escompté… Au contraire : la cryptosphère a raillé les tokens non fongibles (NFT) proposés, pour lesquels les acheteurs avaient déboursé jusqu’à 9 000 dollars.

👉 Pour aller plus loin – NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Pixelmon reveal is the biggest rug pull in NFT history. This ‘Web3 gaming’ project raked in $70 million! Investors paid up to $9k for one of these abominations and got absolutely rekt. It’s a fiasco that’ll have repercussions for the entire space. pic.twitter.com/phUlS77pg8

— John Jmz 🐧 (@johnj1138) February 26, 2022