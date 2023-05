Les jeux blockchain pourraient peser plus de 300 milliards de dollars d'ici à 2030

La popularité croissante des jeux blockchain repose principalement sur un élément selon le rapport : le fait de pouvoir détenir soi-même des éléments du jeu. Dans les jeux « classiques », les utilisateurs ne détiennent en effet pas eux-mêmes les actifs numériques, les objets collectionnables, les badges, etc. L’utilisation de la blockchain permet ceci, grâce notamment aux tokens non fongibles (NFTs).

Le rapport note également que ce sont les mondes virtuels du metaverse qui fourniront les expériences de jeux les plus immersives et décentralisées :

Des options de gouvernance s’ouvrent aussi pour les joueurs, qui sont parfois moins soumis aux décisions unilatérales des studios et équipes de développement.

L’intégration de technologies venues de la finance décentralisée (DeFi) est également vue comme un facteur de croissance clé. Le modèle du « play to earn » devrait notamment se développer davantage :

« [Les protocoles DeFi] permettent aux joueurs de monétiser leur temps et leurs compétences, et cela permet de créer une expérience de gaming plus engageante et plus gratifiante. »