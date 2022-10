Qu'est-ce qu'un Play-to-Earn (P2E) ? Gagner des cryptomonnaies en jouant

De nouveaux jeux connaissent un essor important ces dernières années, les Play-to-Earn (P2E). Ces jeux qui permettent de gagner de l'argent selon nos performances dans le jeu pourraient bien être une révolution dans l'univers du gaming. Analysons plus en détail ces nouveaux jeux et ce qu'ils pourraient changer.

C'est quoi un Play-to-Earn (P2E) ?

Devenus très populaires au cours de la période 2021-2022, les Play-to-Earn sont des jeux qui utilisent les cryptomonnaies et de manière plus large les technologies blockchain.

Si l'on doit donner une définition simple d'un Play-to-Earn :

Les joueurs gagnent des récompenses en cryptos selon leur participation, leurs actions et bien évidemment leurs résultats dans un jeu.

Traduit par « Jouer pour Gagner » en français, un Play-to-Earn peut permettre de gagner plusieurs choses :

des cryptomonnaies, qui peuvent être échangées, vendues ou utilisées dans un jeu ;

qui peuvent être échangées, vendues ou utilisées dans un jeu ; des NFT (token non fongible), qui peuvent être utilisés en jeu (équipements, personnages, terrains virtuels, etc.) ou échangés sur des places de marché spécialisées.

Les Play to Earn représentent une manière de démocratiser l'utilisation des cryptomonnaies et du Web3 : gagner de l'argent tout en jouant et s'amusant !

Peu de chances de devenir millionnaire, mais en testant certains P2E assez tôt et en s'y impliquant fortement, il est possible de gagner beaucoup de cryptomonnaies et des NFT qui pourraient valoir un montant conséquent en Ethers (ETH) ou en monnaies fiat (€, $).

Si l'on prend l'exemple d'Axie Infinity, les deux cryptomonnaies relatives à ce jeu sont le SLP et le AXS. Le cours du SLP est passé de 0,015$ à 0,36$ en quelques mois (de janvier à avril 2021) et le prix du AXS de 0,5$ à plus de 8$ sur la même période.

Les cryptomonnaies liées à ce jeu ne sont pas les seules à avoir vu leurs cours exploser, les NFT liés au jeu ont aussi vu leur prix bondir de quelques dollars à plusieurs milliers pour les plus rares.

Comment fonctionne un Play-to-Earn ?

S'inscrire au jeu via le site Web ou en téléchargeant une application mobile ; Jouer au jeu (il faut parfois acheter un ou plusieurs NFT au préalable) ; Gagner des récompenses en crypto ou NFT ; Vendre ses récompenses pour obtenir de l'argent comme des euros ou réinvestir ses gains pour augmenter ses chances de remporter de meilleures récompenses

Le fonctionnement d'un P2E se rapproche de celui d'un jeu classique. Cependant les récompenses et objets obtenus en jouant ont une véritable valeur et vous appartiennent réellement. Ces récompenses peuvent être librement revendues à d’autres joueurs hors du jeu, chose impossible pour les jeux vidéo du Web2 qui fonctionnent dans un écosystème clos.

Comment identifier un Play-to-Earn prometteur ?

Pour les développeurs, il est compliqué de faire un Play-to-Earn qui tienne la route sur la durée car il faut anticiper de nombreux facteurs.

Une hausse rapide du nombre de joueurs et donc de la demande pour les NFTs et les cryptomonnaies associées au jeu. Plus le jeu est joué et utilisé et plus le nombre de NFT et de jetons en circulation a tendance à augmenter ;

Une baisse d'intérêt peut survenir très rapidement comme on a pu le voir avec STEPN. Cela a pour effet immédiat une chute des prix des tokens et des NFTs associés au jeu, car la demande n’est plus suffisante pour soutenir le prix de ces actifs.

Il faut donc trouver un équilibre pour satisfaire le plus grand nombre de joueurs tout en évitant de faire de son jeu un « ponzi ».

La décentralisation

Les créateurs d'un jeu P2E ne doivent pas pouvoir modifier unilatéralement les règles du jeu. Rappelons que c'est à la suite d'une modification des caractéristiques de son personnage (prise sans concertation avec les joueurs par Blizzard) sur World of Warcraft que Vitalik Buterin a lancé Ethereum.

Les joueurs doivent avoir leur mot à dire et pouvoir suggérer des améliorations et modifications via un forum de gouvernance. Ces propositions doivent ensuite être débattues puis soumises au vote de la communauté (détenteurs de tokens et/ou de NFT).

La cessibilité

Les objets du jeu doivent pouvoir être transférables et non « bloqués ». Les joueurs doivent être en capacité de les échanger de les vendre en direct, en peer-to-peer (P2P) ou via des marketplaces, ou encore d'être utilisés dans d'autres jeux.

Des tokenomics pertinentes

Il faut que la création, destruction, utilisation des cryptomonnaies et des NFT soient pertinentes dans le jeu. Les développeurs doivent trouver de réels cas d’usages et ne doivent pas juste surfer sur la vague des NFT avec leur jeu. Cela pour éviter de voir la valeur de la cryptomonnaie (des tokens) et des NFT utilisés dans le jeu s'effondrer.

Utiliser un certain nombre de cryptomonnaies (tokens) pour améliorer un équipement sous la forme de NFT ou pour ouvrir une lootbox pour essayer de gagner un équipement rare (toujours sous forme de NFT) permet de raréfier l'offre en circulation.

Les tokenomics sont certainement l’élément le plus complexe sur lequel les développeurs doivent travailler pour que leur P2E dure dans le temps.

Une certaine accessibilité

Il faut idéalement que le plus grand nombre de personnes puissent y jouer. Ainsi, pour se procurer des personnages, des équipements et jouer au jeu il vaut mieux pouvoir y jouer gratuitement.

Il est possible de proposer des options, quêtes, équipements, personnages payants par exemple (acheter un NFT pour pouvoir jouer ou posséder des cryptomonnaies) pour gamifier davantage le jeu.

Avoir la possibilité de jouer à un Play-to-Earn gratuit et gagner des récompenses sans investissement initial permet de toucher le plus de joueurs possible.

Ainsi on ne parlera pas de Free-to-Play ni de Pay-to-Win mais d'un savant mix entre les deux. Pour reprendre l'exemple d'Axie Infinity, on peut considérer le jeu comme un Play-to-Earn car vous devez investir de l'argent pour pouvoir y jouer.

Il faut aussi que le jeu soit facilement accessible via mobile afin que le plus de personnes possible puissent y jouer.

Une révolution du gaming ?

Alors que jusqu'ici les revenus générés par les joueurs de jeux vidéo amateurs sont accaparés par les sociétés éditrices de jeux cela pourrait bien changer.

Grâce aux Play-to-Earn les joueurs bénéficient directement des revenus qu'ils génèrent lorsqu'ils gagnent des récompenses, améliorent leurs équipements ou leurs personnages qui peuvent ensuite être revendus.

Dans les Play-to-Earn les joueurs et les développeurs du jeu sont des partenaires. Chaque partie a intérêt à ce que le jeu se développe correctement pour que les différents actifs du jeu prennent de la valeur.

Les Play-to-Earn sont devenus très populaires, notamment dans les pays pauvres ou en voie de développement car ils permettent de gagner de l'argent. Toujours en prenant l'exemple du jeu Axie Infinity, aux Philippines, des gens gagnaient plus que leur salaire mensuel passant en une journée à jouer. Le salaire moyen aux Philippines est autour de 300$, il était alors possible de jouer à Axie Infinity pendant une certaine période pour gagner plus que ce montant en quelques jours de jeu. Depuis, suite à la chute du marché des cryptos et des NFT cela a changé et les gains sont devenus beaucoup plus faibles.

Les plateformes comme Steam ou Epic Games ne permettent pas de vendre des skins ou d'autres objets entre les joueurs sans passer par leurs propres marketplaces. Ces places de marchés prennent des commissions et décident de ce qui peut être ou non vendu.

Cela ne veut pas dire que les marketplaces de NFT (basées sur la technologie blockchain) ne prennent pas de commissions, mais que les joueurs peuvent basculer d'une marketplace à une autre s'ils ne sont plus satisfaits des conditions d'utilisation. C'est le cas du jeu Sorare sur lequel vous pouvez échanger et vendre vos cartes de joueurs de foot sur la marketplace officielle, mais aussi sur d'autres places de marché comme OpenSea ou LooksRare. Vous disposez comme bon vous semble de vos NFTs.

Un autre avantage de la blockchain pour les jeux vidéo est la transparence. Il est ainsi possible de voir combien d'exemplaires de chaque équipement existent dans le jeu et si l'éditeur du jeu se permet d'en créer de nouveaux sans demander l'accord aux joueurs.

De nouveaux cas d'usages émergent continuellement, comme le fait de pouvoir prêter et louer des NFT. Toujours dans le jeu Axie Infinity, certaines personnes ou entités ayant les moyens financiers achètent des NFT Axie à plusieurs milliers de dollars et les prêtent à des utilisateurs pour qu'ils jouent et gagnent de l'argent (NFT, cryptos). Ces joueurs redistribuent une partie des gains aux propriétaires des NFT. Ainsi les joueurs ne sont « que » locataires. C'est aussi le cas sur le jeu Cometh.

Un autre cas d'usage qui se développera certainement dans les prochaines années est l'interopérabilité des NFTs. Imaginez pouvoir utiliser une arme gagnée dans Call of Duty sur Fortnite ou Counter Strike ?

Le cross play permet déjà de jouer avec différents appareils : Playstation, Xbox, ordinateurs, smartphones, etc.

Comment créer un P2E ?

Pour faire un Play-to-Earn il faut bien évidemment réfléchir au type de jeu : RPG, FPS, jeu de cartes, stratégie... Mais aussi et surtout comment inclure des cryptos, NFT et autres, de façon pertinente ?

Différentes options existent :

créer de nouvelles cryptomonnaies, de nouveaux NFT...

utiliser des crypto-actifs qui existent déjà comme l'Ether ou des NFTs.

Dans tous les cas, il faut que les actifs soient utilisables dans une application, de préférence décentralisée (DApp). En effet, dans une application décentralisée, le fonctionnement se base sur des smart contracts. Ces derniers vont préciser comment sont créés, distribués et utilisés les tokens, les NFT et autres actifs dans le jeu. Est-ce qu'ils seront échangeables, à qui, pour quoi, comment ?

Tout est automatisé et lorsque cela est totalement décentralisé, les développeurs ne peuvent pas annuler certaines actions, revenir en arrière, modifier unilatéralement les règles.

Les développeurs peuvent choisir de prendre une commission lorsqu'un NFT est échangé, c'est ce qu'on appelle les royalties.

Il est cependant tout à fait possible de basculer un jeu existant classique en Play-to-Earn. Il suffit d'inclure des cryptomonnaies ou des NFT de manière basique et centralisée comme dans un jeu mobile classique.

Si l'on prend l'exemple de Crazy Defense Heroes vous gagnez des points dans le jeu en fonction de vos performances. Plus vous avez de points points et plus votre récompense en $TOWER, la crypto du jeu, est importante. Vos $TOWER permettent d'ouvrir des caisses (pas forcément sous forme de NFT) qui vous donnent des bonus dans le jeu.

Conclusion sur les Play to Earn

Les jeux Play-to-Earn n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. Les Tokenomics de ces projets ne sont pas encore tout à fait optimisés et les utilisateurs désertent rapidement ces univers virtuels.

Les développeurs devront redoubler d'efforts pour produire des jeux vidéo à la hauteur des attentes des joueurs d'aujourd'hui, tout en implémentant des systèmes intelligents avec les cryptomonnaies et les NFTs pour produire de la valeur sur le long terme.

Quoi qu'il en soit, les Play to Earn représentent un type de jeux vidéo prometteurs qui devrait gagner en popularité au cours des prochaines années, grâce au renforcement de la compréhension des Tokenomics, mais aussi de l'arrivée d'acteurs importants du gaming.

Ce n'est pas un hasard si l'on voit de nombreux studios de jeux vidéo se lancer dans le Web3 et les cryptomonnaies. Ces derniers entrevoient le potentiel énorme des crypto-monnaies et de la blockchain dans le gaming. On a ainsi pu voir Epic Games lever 2 milliards de dollars pour bâtir un metaverse ou encore Ubisoft rejoindre le metaverse de The Sandbox.

