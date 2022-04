Le studio Epic Games lève 2 milliards de dollars pour bâtir un metaverse

Epic Games veut sa place dans le metaverse

Epic Games, le célèbre studio de jeux vidéo américain à qui l'on doit des franchises de renom comme Unreal Tournament, Gears of War ou encore le jeu Fortnite, vient de clôturer un tour de table à pas moins de 2 milliards de dollars.

La levée de fonds, destinée à « bâtir le metaverse », a vu participer Sony ainsi que Kirbi, la société mère de LEGO, à hauteur de 1 milliard de dollars chacun.

Notons que Sony n'en est pas à son coup d'essai en termes d'investissement chez Epic Games. Effectivement, en 2020, la firme avait déjà investi 250 millions de dollars dans le studio, se dotant dans le même temps de 1,4% de parts de l'entreprise. En avril 2021, Sony remettait le couvert et investissait de nouveau 200 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds à 1 milliard de dollars.

La participation de Sony dans le studio d'Epic Games marque un tournant important pour cette dernière, puisque par le passé, Epic Games avait sorti quelques-uns de ses jeux vidéo en exclusivité sur Xbox, la console de jeux vidéo concurrente de la PlayStation de Sony.

D'ailleurs, en 2020, Epic Games avait choisi de dévoiler publiquement les performances de son moteur de jeux vidéo Unreal Engine 5 sur la console PlayStation 5.

Selon Tim Sweeney, fondateur et actuel PDG d'Epic Games, ces nouveaux fonds vont pouvoir permettre au studio d'accélérer le développement du metaverse :

« Cet investissement va accélérer notre travail pour construire le metaverse et créer des espaces où les joueurs peuvent s'amuser avec leurs amis, où les marques peuvent construire des expériences créatives et immersives, et où les créateurs peuvent bâtir une communauté et prospérer. »

Après une approbation des organismes régulateurs concernant ce nouvel apport de capital, la valorisation d'Epic Games atteindra la somme mirobolante de 31,5 milliards de dollars.

Un metaverse pour enfants en préparation

Cette nouvelle annonce intervient tout juste quelques jours après un communiqué d'Epic Games annonçant un partenariat avec Lego Group afin de « façonner l'avenir du metaverse pour le rendre sûr et amusant pour les enfants et les familles ».

Pour Epic Games, l'évolution du metaverse actuelle est telle qu'il faut repenser la façon dont les gens se rencontrent, jouent et interagissent dans les mondes virtuels, notamment pour les enfants.

Peu de détails concernant la façon dont sera structuré ce metaverse, mais l'on sait déjà qu'il sera pensé de façon à être le plus adapté et le plus sûr possible pour les enfants et plus globalement pour les familles, une idée appuyée par le communiqué :

« Lego Group et Epic Games vont combiner leurs expériences respectives pour s'assurer que cette prochaine itération d'Internet soit conçue dès le départ avec le bien-être des enfants en tête. »

Ce nouveau projet sera concentré sur 3 axes : protéger le droit des enfants à jouer en faisant de leur sécurité et de leur bien-être une priorité, protéger leur vie privée en priorisant leur intérêt supérieur et donner aux enfants et aux adultes les outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, nous ne savons pas encore quand un tel metaverse verra le jour. Une chose est sûre, la sécurité des enfants sera en tout cas au premier plan.

Sources : Epic Games (levée de fonds), Epic Games (metaverse pour enfants)

