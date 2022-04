Hedera Hashgraph (HBAR) lance un fonds de 250 millions de dollars dédié au metaverse

Hedera Hashgraph (HBAR) veut attirer les marques de luxe qui se lancent dans le metaverse

La HBAR Foundation, à l'origine d'Hedera Hashgraph (HBAR), vient d'annoncer la création d'un fonds consacré au développement du metaverse, le « Metaverse Fund ». La fondation va allouer 250 millions de dollars en cryptomonnaies HBAR à ce fonds de capital-risque.

D'après le communiqué publié ce 7 avril 2022, le fonds dédié au metaverse est destiné à attirer les marques de consommation et leur clientèle vers le réseau Hedera Hashgraph. Avec cet investissement, la HBAR Foundation cherche à séduire les entreprises qui souhaitent lancer des projets liés aux mondes numériques.

Le fonds vise à la fois les projets consacrés aux entreprises et aux consommateurs. Comme l'explique Alex Russman, directeur du fonds, cette initiative doit permettre d'amener de nouveaux utilisateurs vers l'écosystème d'Hedera Hashgraph. Le responsable précise que les tokens non fongibles (NFT) font également partie des centres d'intérêt du fonds :

« Le fonds se concentre sur la construction d'un metaverse avancé et intéressant, un écosystème de soutien et complémentaire des projets. Cela signifie que le fonds stimule également le développement des marchés dédiés aux NFT ».

Sur le terrain des NFT, la fondation prévoit notamment de nouer des partenariats avec des marques de luxe, qui sont très intéressées par les oeuvres numériques certifiées sur la blockchain. Ces derniers mois, des marques comme Balmain, Frank Muller ou encore Gucci, se sont en effet lancées dans les tokens non fongibles. Alex Russman explique :

« Les entreprises sont désireuses de s'engager avec les NFT et le métaverse, mais se méfient du déploiement d'actifs de grande valeur sur des réseaux non testés. HBAR Foundation travaille avec des partenaires de l'industrie en qui les marques ont confiance pour les aider dans le Web3 ».

La HBAR Foundation va également mettre l'accent sur le jeu vidéo en soutenant « les développeurs de jeux lorsqu'ils entrent dans le Web3 et introduisent les NFT dans leurs expériences ». Dans cette optique, la fondation s'est associée à Venly, un fournisseur de technologie blockchain belge qui aide les entreprises à tirer parti des possibilités de la chaîne de blocs. Des partenariats de cet acabit doivent permettre d'aider les développeurs et concepteurs de jeux vidéo dans leur démarche.

L'un des premiers bénéficiaires du « Metaverse Fund » est Sayl. Cette plateforme Web3 promet de faciliter la relation entre les consommateurs et les marques grâce à une approche innovante. Par exemple, un client gagne des récompenses (NFT ou cryptomonnaies) en échange de certaines actions, comme des achats. Plus de 300 entreprises, dont l'Oréal et Brussels Airport, s'appuient déjà sur Sayl. D'après Alex Russman, Sayl perçoit tout le potentiel du Web3.

Hedera Hashgraph (HBAR) enchaîne les investissements

Selon le responsable du fonds, l'architecture de graphe orienté acyclique (DAG), le réseau de nœuds interconnectés d'Hedera, est la « composante centrale de la nouvelle infrastructure » derrière le metaverse. Le communiqué précise que la technologie développée par la fondation pour gonfler la scalabilité du réseau peut servir de catalyseur pour toutes les expériences de réalité augmentée et virtuelle à venir.

Cette annonce survient quelques jours après le lancement d'un fonds de 155 millions de dollars destiné à encourager le développement de la DeFi sur le réseau Hedera Hasgraph. Avec cette initiative, la fondation cherchait déjà à toucher un public plus large. C'est également le cas avec le fonds consacré au metaverse.

De nombreux autres géants de l'industrie ont également lancé des fonds dédiés au metaverse. Récemment, le fabricant de puces Qualcomm a annoncé un fonds de 100 millions de dollars destiné à soutenir les développeurs qui conçoivent des expériences en réalité virtuelle et augmentée.

Source : The HBAR Foundation

