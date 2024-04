Hedera (HBAR) : le token explose de 96 % suite à une annonce de BlackRock

Suite à une annonce de la HBAR Foundation, le prix du token Hedera (HBAR) a bondi de 96 %. Mais cette annonce a mal été interprétée, certains ayant affirmé que BlackRock était impliqué dans la tokenisation du fonds voire dans le développement de la technologie Hedera.

L'annonce maladroite de la Fondation HBAR

Le prix du token Hedera (HBAR) s'est envolé de 96 % suite à l'annonce de la tokenisation d'un fonds monétaire de BlackRock sur Hedera. Cependant, l'information a été mal comprise, BlackRock n'étant pas impliqué directement dans le développement du produit.

L'annonce faite par la Fondation HBAR, datée du 23 avril et relayée par la communauté Hedera, indiquait que les sociétés Archax et Ownera avaient tokenisé le fonds ICS US Treasury de BlackRock sur le réseau Hedera.

👉 Pour en savoir plus – Qu'est-ce que le Hedera Hashgraph ?

La vidéo accompagnant l'annonce semblait suggérer un partenariat entre Ownera, Archax et BlackRock. La Fondation HBAR a ainsi maladroitement annoncé l'intégration du plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la blockchain Hedera.

Cette annonce, visionnée plus de 1,6 million de fois, a été mal interprétée par certains influenceurs crypto et à été largement partagée sur les réseaux sociaux (plus de 2 700 fois en 15 heures). Ils ont cru comprendre que BlackRock était responsable de la migration du fonds de 22,3 milliards de dollars sur Hedera ou qu'un partenariat existait entre BlackRock, Archax et Ownera.

Fêtez le halving du Bitcoin avec notre NFT commémoratif sur Zora

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

BlackRock n'est pas impliqué, mais le prix du HBAR s'envole

Chris O'Connor, fondateur de la Cardano Ghost Fund DAO, a rapidement pointé du doigt l’absence d'implication de BlackRock dans le développement de Hedera et a critiqué la manière dont la Fondation HBAR a formulé l'annonce.



« En réalité, le projet HBAR a tokenisé des parts d'un fonds de BlackRock sur le marché secondaire. C'est comparable à l'achat d'une Rolex, que je pourrais prendre en photo et poster sur mes réseaux sociaux. Cela ne signifie pas pour autant que Rolex s'est associé à ma personne. »

Graham Rodford, co-fondateur et PDG d'Archax, a nuancé les propos de M. O'Connor en précisant que c'était effectivement un choix d'Archax de placer le fonds de BlackRock sur Hedera. Il a également ajouté que toutes les parties impliquées étaient au courant.

👉 Dans l'actualité également – L'ETF Bitcoin spot de BlackRock enregistre la 10e meilleure performance de l'histoire des ETF

Le prix du Hedera (HBAR) est en hausse de 54 % sur les 24 dernières heures et se situe actuellement à 0,13 dollar. Dans la journée d'hier, il est monté jusqu'à 0,18 dollar, son plus haut historique sur les 2 dernières années.

Malgré cette envolée, le HBAR reste en baisse de 69 % par rapport à son sommet historique, qui s'élevait à 0,57 dollar en septembre 2021.

Cette annonce intervient alors que le conseil de gouvernance mondial d'Hedera, qui supervise le réseau Hedera, a récemment approuvé l'allocation de 4,86 milliards de tokens HBAR pour le développement futur du réseau (soit 408 millions de dollars à ce moment-là).

Selon la Fondation Hedera, l'allocation de ces fonds s'inscrit dans le cadre d'un plan précis : renforcer la base d'utilisateurs en 2024 et développer davantage son token HBAR.

Trade Republic : le moyen le plus simple d'acheter des cryptomonnaies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Cointelegraph

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.