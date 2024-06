Record sur les ETF Bitcoin spot : 18 jours d'entrées nettes consécutives, BlackRock toujours leader

Hier, les 11 ETF Bitcoin spot des États-Unis ont réalisé un nouvel exploit, enregistrant leur 18e journée consécutive d'entrées nettes. Un succès à attribuer à BlackRock, qui domine de très loin le classement de ces ETF.

Les ETF Bitcoin spot toujours dans le vert… grâce à BlackRock

Hier, jeudi 6 juin, les 11 ETF Bitcoin spot présents aux États-Unis ont signé un nouveau record. Avec environ 218 millions de dollars d'entrées nettes, ces derniers ont ainsi signé leur 18e journée d'inflows consécutive, une première depuis leur lancement au mois de janvier dernier.

La 1re place du podium en termes de volume est de loin attribuée au géant de la finance internationale BlackRock, qui a vu s'échanger plus de 818 millions de dollars de parts de son ETF IBIT sur 24 heures. À titre de comparaison, la 2e place sur cette métrique est occupée par Grayscale, avec « seulement » 234 millions de dollars.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Évolution des entrées et sorties nettes sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis depuis leur lancement

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Une différence colossale, qui a d'ailleurs récemment permis à BlackRock de s'approprier le titre de plus gros ETF Bitcoin au monde après avoir devancé Grayscale, pourtant jusque là leader incontesté de ce secteur avec son GBTC. Effectivement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, BlackRock détient l'équivalent de 21,4 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin, tandis que Grayscale en détient 20 milliards de dollars.

Si l'on prend un peu de recul, nous pouvons même constater que BlackRock mène à lui seul le navire des ETF Bitcoin spot aux États-Unis. Alors que les derniers émetteurs du classement (Hashdex, WisdomTree, Franklin Templeton et Valkyrie) ont un solde nul sur la journée d'hier, Ark Invest, Bitwise et Grayscale ont tous terminé la journée sur un solde négatif. En revanche, avec ses 350 millions de dollars d'entrées nettes, BlackRock vient amplement combler ces pertes.

👉 Dans l'actu du Bitcoin – Bitcoin : Les layer 2 mettent-ils en danger la sécurité de la blockchain ?

Un succès à mettre en parallèle avec la hausse du prix du Bitcoin : ce dernier a grimpé de plus de 4,2 % sur les 7 derniers jours, et de 14,3 % sur les 30 derniers. Depuis le début du mois de janvier, période à laquelle les ETF Bitcoin au comptant ont été acceptés, le cours du BTC a augmenté de plus de 68 %.

Récemment, la PDG de Franklin Templeton a affirmé que les clients de ces ETF Bitcoin n'étaient jusque là constitués qu'à hauteur de 20 % d'investisseurs institutionnels, le reste étant composé de particuliers et de traders. Selon elle, une « nouvelle vague » d'investisseurs, cette fois majoritairement composée d'institutionnels, devrait arriver sur le marché et accroître encore davantage le succès de ces véhicules d'investissement basés sur la plus grande cryptomonnaie au monde.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SoSo Value

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.