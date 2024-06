ETF Bitcoin spot aux États-unis : Une nouvelle vague d’entrées prévue par le PDG de Franklin Templeton

Jenny Johnson, la PDG de Franklin Templeton, a récemment communiqué son optimisme concernant une potentielle nouvelle vague d’entrées sur les ETF Bitcoin spot par les institutionnels. Profitons-en pour faire un point sur la situation des ETF aux Etats-Unis.

Une nouvelle vague d'investisseurs sur les ETF Bitcoin aux États-Unis ?

Lors d’une interview publiée ce mardi sur CNBC, la PDG de Franklin Templeton a déclaré qu’elle se « sentait bien » à propos des ETF Bitcoin spot aux Etats-Unis. Jenny Johnson a ainsi affirmé qu’une nouvelle vague d’entrées de capitaux pourrait prochainement survenir à l’initiative des institutionnels.

En effet, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les institutionnels ne représenteraient actuellement qu’environ 20 % des actifs sous gestion des nouveaux ETF Bitcoin. En d’autres termes, la majeure partie des investisseurs sur ces ETF serait constituée de particuliers.

Toujours selon la PDG de Franklin Templeton, de nombreux gestionnaires de fonds cherchent encore à intégrer Bitcoin dans leurs stratégies de portefeuilles. Elle a ainsi déclarée qu’il s’« s'agit vraiment de la première vague d'adopteurs précoces, et je pense que la prochaine vague sera celle des grandes institutions qui se sentiront plus à l'aise avec la façon dont cela a été réglé. »

Franklin Templeton gère actuellement l'un des plus petits ETF spot Bitcoin du pays en termes d'actifs sous gestion, ne détenant que 6 148 BTC à date d’aujourd’hui, soit une valeur d'environ 433 millions de dollars à l’écriture de ces lignes.

Le gestionnaire d’actifs espère attirer les institutionnels en affichant les frais les plus bas du marché, soit 0,19 %. La société américaine ne cache pas ses intentions et compte « gagner plus de parts de marché ». A titre de comparaison, BlackRock, qui est aujourd’hui le plus gros gestionnaire d’ETF BTC spot, prélève 0,25 % de frais pour son ETF IBIT.

Point sur la situation des ETF BTC Bitcoin spot aux États-unis

Ce mardi 4 juin fut une journée prolifique pour les ETF Bitcoin spot avec 887 millions de dollars d’entrées. Ils signent ainsi leur 2e meilleure performance après le 12 mars 2024, date à laquelle il y avait eu plus d’un milliard de dollars d’entrées.

Volumes quotidiens sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Après une phase plus pondérée de la mi-mars au 10 mai, les ETF Bitcoin spot semblent reprendre du poil de la bête en affichant des entrées successives.

Rappelons qu’en quelques mois seulement, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont attiré près de 13 milliards de dollars de nouveaux investissements et accumulent désormais plus de 850 000 BTC, soit 61,5 milliards de dollars.

Après une période de doute concernant l’évolution du prix du Bbitcoin, les planètes semblent à nouveau alignées pour une reprise vers de nouveaux sommets (ATH).

Sources : CNBC, SoSo Value

