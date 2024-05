ETF Bitcoin spot : l'État du Wisconsin en achète pour 164 millions de dollars

L'institutionnalisation continue : le State of Wisconsin Investment Board (SWIB), l'entité gouvernementale indépendante responsable de la gestion des investissements des fonds de retraite et de fonds publics pour l'État du Wisconsin (États-Unis), a dévoilé un investissement d'environ 164 millions de dollars dans les ETF Bitcoin spot.

Et pas n'importe lesquels : l'iShares Bitcoin Trust (IBIT), l'ETF du géant BlackRock, plus important gestionnaire d'actifs au monde, ainsi que le GBTC de Grayscale. Le gestionnaire d'investissement a respectivement investi 99,1 et 63,6 millions de dollars dans chacun de ces ETF.

Le SWIB a révélé ces informations lors de la publication de son rapport 13F, obligatoire pour toutes les gestionnaires d'investissement si le total de leurs avoirs dépasse les 100 millions de dollars.

Eric Balchunas, spécialiste dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, a qualifié la situation de surprenante dans la mesure où, habituellement, de tels mastodontes attendent au moins un an après la sortie d'un ETF pour se positionner.

