Les ETF Bitcoin spot subissent leur pire journée depuis leur lancement

Un montant net de 564 millions de dollars a été retiré des ETF Bitcoin spot aux États-Unis le 1er mai, marquant leur pire journée depuis leur lancement.

Une baisse d'intérêt pour les ETF Bitcoin spot

Le 1er mai, les ETF Bitcoin spot ont connu un flux sortant total de 563,7 millions de dollars. D'après les données de SosoValue, il s’agit là du plus important outflow enregistré depuis leur lancement au mois de janvier 2024.

L'ETF FBTC de Fidelity a enregistré les plus importantes sorties nettes parmi les différents ETF Bitcoin spot, avec plus de 191 millions de dollars retirés du fonds. Ce montant dépasse même les 167,3 millions de dollars d'outflow du GBTC de Grayscale.

L'ETF Bitcoin spot d'ARK Invest (ARKB) a quant à lui connu un outflow de 98,1 millions de dollars, se classant au 3e rang des sorties nettes les plus importantes de la journée, suivi par l'IBIT de BlackRock (36,9 millions de dollars) et le BITB de Bitwise (29 millions de dollars). C'est d'ailleurs la première fois que l'ETF Bitcoin spot de BlackRock enregistre un flux net sortant.

👉 Pour en apprendre davantage – Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Ainsi, à l'exception de l'ETF de Hashdex (DEFI), tous les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des flux nets sortants ce mercredi 1er juin 2024.

Entrées et sorties nettes journalières sur les ETF Bitcoin spot

L'enthousiasme pour les ETF Bitcoin spot semble s'être estompé au moins momentanément. Les sorties mensuelles d'avril ont atteint les 343,5 millions de dollars, mettant fin à une série de 3 mois d'entrées nettes positives.

L'ETF GBTC de Grayscale est en tête des outflows sur le mois d'avril, avec 2,5 milliards de dollars de flux sortant.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5*

*Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

BlackRock : un premier outflow enregistré sur l'iShares Bitcoin Trust

L'iShares Bitcoin Trust de BlackRock, l’ETF Bitcoin spot qui observe la meilleure progression aux États-Unis, a connu un retrait net de 37 millions de dollars mercredi, marquant sa première sortie nette depuis son lancement en janvier.

Ce retrait s'inscrit dans une tendance plus large de désinvestissement sur les ETF Bitcoin spot et peut s'expliquer par plusieurs facteurs conjoncturels.

D'une part, la perspective de taux d'intérêt maintenus à un niveau élevé plus longtemps par la Réserve fédérale américaine (FED) pèse sur les actifs à risque. En effet, la hausse du coût de la monnaie réduit l'attrait des investissements spéculatifs et pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs plus stables.

D'autre part, la volatilité inhérente au Bitcoin a conduit à un élargissement des décotes par rapport à la valeur nette d'inventaire de certains portefeuilles américains. Ces décotes, qui reflètent l'écart entre le prix de l'ETF et la valeur réelle des Bitcoins sous-jacents, dissuadent certains investisseurs potentiels craignant de ne pas acheter le Bitcoin à son juste prix.

Notons que ce retrait ne signifie pas nécessairement un retournement de tendance de fond pour le Bitcoin et les ETF qui lui sont adossés. Il est d’ailleurs à noter que cette mauvaise journée pour les ETF Bitcoin spot s’aligne sur une baisse importante du cours du BTC.



👉 Poursuivez votre lecture – Bitcoin : le mois de mai est une opportunité pour acheter plus de BTC

L'avenir des ETF Bitcoin spot dépendra surement de l'évolution du marché des cryptomonnaies dans son ensemble. Si le Bitcoin parvient à surmonter ses défis actuels, les ETF qui lui sont adossés pourraient connaître une croissance importante dans les années à venir.

À l'heure actuelle, l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock conserve un montant net investi de plus de 6 milliards de dollars.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : SosoValue

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.