Bitcoin : le mois de mai est une opportunité pour acheter plus de BTC

Le marché actions et le marché crypto sont entrés en correction au milieu du mois de mars dernier après avoir proposé une hausse verticale depuis le mois d’octobre 2023. Pour ce mois de mai, le marché revient dans une zone de prix d’opportunité de long terme : faisons le point sur Bitcoin.

Le « Sell in May and go away » n’est pas un souci pour Bitcoin

Les actifs risqués en bourse sont sous pression depuis le milieu du mois de mars, avec une baisse importante des indices boursiers et du prix du Bitcoin et des cryptos alors que la désinflation aux États-Unis n’a plus fait de progrès depuis le début de l’année.

Effectivement, début 2024, le consensus du marché était en faveur de 7 baisses de taux de la Réserve fédérale (FED) en 2024 , le consensus table désormais sur une unique baisse de taux et la probabilité du scénario de zéro baisse du taux des fonds fédéraux US est passée de 0 à plus de 20 % (voir le premier graphique plus bas).

Faut-il exploiter cette correction du cours du Bitcoin de 23 % depuis son record historique des 73 000 dollars pour entrer à nouveau à l’achat ?

Je pense que la réponse est oui. En fait, la réponse serait non dans des cas fondamentaux bien particuliers, comme une seconde vague massive d’inflation US accompagnée d’une hausse du taux de la FED à 5,75 % (ce que les indicateurs avancés d’inflation n’indiquent pas), un ban du Bitcoin en Occident ou encore un problème technique avec la blockchain Bitcoin.

Le halving du BTC a eu lieu il y a 2 semaines et les statistiques nous rappellent que le cycle haussier du « price discovery » commence en moyenne 80 jours après le halving. Il faut donc s’armer de patience.

Naturellement, c’est la macro US qui va permettre d’affiner le timing du prochain bull run, en particulier le rythme de la désinflation ces prochains mois, ainsi que la tendance des taux obligataires du marché US. Les prochaines mises à jour des indices d’inflation CPI, PCE et PPI seront déterminantes.

Probabilité implicite qu’il y ait zéro baisse de taux de la FED en 2024

Le cours du BTC est entré en zone d’intérêt de long terme

Sur le plan de l’analyse technique et après avoir abandonné 23 % depuis son record historique, le cours du Bitcoin est entré dans une zone d’intérêt de long terme.

Il s’agit de la zone de prix comprise entre 50 000 et 57000 dollars, un intervalle de retracement et d’extension très classique pour la fin de la vague corrective 4 dont je vous parle dans les colonnes de Cryptoast depuis plusieurs semaines.

Pour valider la fin de la correction, il reste en revanche à construire un pattern de renversement haussier et à dépasser une résistance. Tant que le marché se maintient sous la résistance à 60 000 dollars, la correction est toujours en cours. Quant à mon objectif haussier de fin d'année, je le maintiens à 90 000 dollars.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires et journalières du cours du Bitcoin

