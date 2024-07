Bitcoin : le point bas sera atteint cet été – L'analyse de Vincent Ganne

La FED de Jerome Powell a besoin de confirmations de reprise de la désinflation pour envisager une première baisse de taux à la rentrée. La mise à jour ce jeudi de l’inflation CPI va dans ce sens et devrait favoriser une stabilisation du Bitcoin ce mois de juillet.

La désinflation US a repris, le pivot de la FED devrait avoir lieu en septembre

Le pivot de la FED aura-t-il lieu lors de la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre prochain ?

C’est ma conviction et je pense que cela sera un facteur de soutien pour permettre une stabilisation du Bitcoin ce mois de juillet, avant de repartir à la hausse et rejoindre son ATH d’ici l’automne.

La toute dernière mise à jour de l’inflation CPI sous-jacente permet d’être optimiste en confirmant la reprise de la désinflation US, en attendant la mise à jour du PCE à la fin du mois de juillet. L’inflation US est revenue sur un plus bas de 3 ans, l’allure générale est favorable à la baisse des taux d’intérêt du marché, un facteur de soutien pour le BTC.

Pour le BTC, je pense que nous sommes dans une correction de milieu de cycle haussier avec un réalignement du roi des cryptomonnaies sur son cycle monétaire habituel. La hausse entre mars 2023 et octobre 2023 était en excès énorme avec un ATH rejoint avec plusieurs mois d’avance sur la saisonnalité habituelle du BTC. Bitcoin aurait du être à 70 000 dollars à l'automne et non pas début mars dernier.

Les raisons conjoncturelles court terme actuelles (Mt. Gox, gouvernement allemand, les mineurs de Bitcoin) amplifient le mouvement en envoyant de la pression vendeuse dans le marché, mais tout ceci sera provisoire.

Du côté des fondamentaux classiques, le meilleur est devant nous et même pour cet été (désinflation US, pivot de la FED, baisse des taux du marché qui ont cassé des supports techniques majeures).

💲Découvrez notre guide complet pour acheter du Bitcoin facilement

Représentation du taux d’inflation annuelle US selon l’indice des prix CPI sous-jacent

👉 Retrouvez aussi Vincent Ganne en vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin, il faut franchir une résistance pour interrompre la correction pour de bon

Pour moi, c’est une correction saine qui va justement permettre de dépasser l’ATH plus tard dans l’année, ou en tous cas d’y revenir d’ici l’automne.

Ce que le BTC fait actuellement ressemble beaucoup à la période du printemps 2021 sur la chart weekly, avec un range entre les moyennes mobiles à 30 et 50 semaines.

En daily, nous avons donc finalement une correction en zigzag (après le regular flat de l’été dernier), un zig zag lettré A, B, C et nous sommes actuellement dans la C, la plus longue et plus profonde selon les standards de l’analyse technique.

Ce zigzag est aussi bien identifiable sur TOTAL3 (indice des altcoins) et le BTC.

BITCOIN : où va se terminer la correction ? Il y a des pressions vendeuses conjoncturelles qu'il faut prendre le temps d'écouler (surtout les BTC du gouvernement allemand), donc la fin de la baisse sera indiquée par une pattern de retournement haussier. Cela peut prendre un peu de temps, je pense que le bottom sera pour ce mois de juillet.

Le signal du fort redémarrage de la hausse sera donné par le dépassement des moyennes mobiles à 200 jours, soit les 59 000/60 000 dollars.

Bref, mon point de vue :

Stabilisation en juillet ; Reprise progressive courant été ; Retour à l’ATH d’ici l’automne ; Bull run au premier semestre de l'année 2025.

📈 Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Research ! Satisfait ou remboursé pendant 15 jours alors n’hésitez plus !

Graphique du BTC/USD qui dévoile les bougies japonaises en données journalières avec le rôle pivot de la moyenne mobile simple à 200 jours

Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research !

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.