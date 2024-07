Bitcoin, fin du bull market ? Analyse du BTC du 8 juillet 2024

Curiosité passagère ou signe avant-coureur d'une tendance sur les actifs risqués, Bitcoin et le marché crypto cèdent sur des supports marquant des ruptures baissières majeures. Peu sont les tokens de l'écosystème n'ayant pas basculé dans des tendances moyen terme baissière à la suite d'une 1re semaine de juillet placé sous le signe de la purge. Faisons l'état des lieux technique du BTC !

Nous sommes le lundi 8 juillet 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 57 000 dollars.

La semaine passée était pourtant bien engagée, un rebond sur support orientait le marché vers un retest des plus hauts. Pourtant, dans une décorrélation parfaite avec les marchés à risque, le rebond est rapidement retombé, générant l'inertie suffisante pour une cassure des supports.

Suite à cette cassure, de nombreux détenteurs déjà en perte depuis la rupture des 65 000 dollars voyaient leurs stops déclenchés, ou le cas échéant vendaient en panique leurs tokens conduisant l'action des prix proche de la zone de demande entre 50 000 et 53 000 dollars, comblant en grande partie la jambe maigre, zone d'échange unilatérale laissée derrière nous.



Comme évoqué plus haut, ce mouvement impulsif baissier dans un contexte macroéconomique tendant de plus en plus vers un pivot des taux directeur de la FED soulève de nombreuses interrogations :

Vivons nous l'ultime piège baissier ? Au contraire, les cryptos entreraient-elles dans une phase baissière moyen terme ?

Une consolidation estivale ?

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,40 % -7,90 % -16,50 % ETH / Bitcoin +1,50 % -4,20 % -0,30 %

En ce lundi matin, l'incertitude plane, entre excès baissier, début de tendance baissière marquée ou opportunités chacun choisit son camp. Toutefois, ce qui prédomine sur les réseaux est un sentiment très négatif. Ce sentiment est souvent propice à la construction de points bas en particulier avec des indicateurs de momentum comme le RSI proche de niveaux historiques.

Dans la vie du Bitcoin, suite à ce genre d'excès, l'action des prix marque un temps d'arrêt pour digérer et construire une structure. Ce mouvement de -25 % depuis le sommet du range n'est pas exceptionnel dans une phase de bull market.

Toutefois, cette correction met ici en jeu les tendances et supports dynamiques de moyen terme laissant place à de très nombreux scénarios. Il est probable que nous assistions à une consolidation dans les 60 à 90 prochains jours, ce qui pourrait laisser le temps à l'action prix de se développer. En l'état, il est très complexe de favoriser un scenarios plutôt qu'un autre.

Ci dessous, vous trouverez représenté en ligne verticale rouge les zones de RSI équivalentes ou légèrement inférieurs à la zone de RSI (21 périodes) journalière actuelle. Tracées en jaune, les figures qui s'en suivent s'étalant sur la période évoquée précédemment.

Historique des corrections journalières sur BTC avec un RSI 21 en excès.

BTC, objectif réintégration ?

Si le scénario le plus probable pour Bitcoin soit une consolidation de plusieurs semaines, celui-ci pourrait viser une réintégration du range rapide et ainsi montrer toute sa force prenant à revers un marché crypto pessimiste en assurant une continuation du bull market dans le déni.

Pour marquer un ralentissement de la tendance baissière journalière en vue d'une stabilisation, il faudra franchir la moyenne mobile à 7 jours en confluence avec la clôture du 1er mai et le point bas du 24 juin. C'est un pivot important qu'il faudra reconquérir avant d'envisager toute réintégration au dessus des 60 000 dollars.

Cette reconquête marquerait également la validation d'une divergence haussière. Enfin, si ce mouvement venait à se concrétiser dans les 2 prochains jours, il marquerait également un retour du RSI au delà de la zone d'accélération baissière.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En unité de temps plus courte (4 heures), le Bitcoin marque un point bas plus haut que le précédent, marquant la présence d'acheteurs. L'action des prix parvient à franchir les moyennes mobiles 7 et 20 dans un chandelier qui n'est pas encore clôturé à l'heure ou j'écris ces lignes.

Toutefois, nous pouvons observer des bandes de Bollinger fermées et une moyenne mobile 50 baissière alignée avec la BB haute. C'est une résistance majeur qui devrait barrer la route du BTC à court terme.

Bitcoin devra trouver la force de franchir la zone entre 58 300 et 59 300 dollars afin de reconquérir son range. L'enjeu de cette reconquête est un retour dans la zone 65 000 à 66 000 dollars dans un premier temps.

Pour le camp baissier, c'est le point bas de la bougie 4 heure de ce matin qui doit être enfoncé en quête d'une continuation baissière !

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, le Bitcoin est dans une situation complexe. La tendance de fond reste haussière, mais les tendance court et moyen terme se sont retournées, favorisant un travail dans le sens de cette tendance : à la baisse. Ainsi les points hauts ont plus de probabilité d'être vendus comme les résistances d'agir en repoussant les prix. L'objectif baissier étant une revisite sous les 50 000 dollars.

Nous observons néanmoins des signes d'accalmie en UT courtes et des divergences potentiels en journalier. L'objectif pour le camp haussier est une réintégration du range afin de viser la borne opposée dans un mouvement qui ne retournera la tendance moyen terme qu'au franchissement de l'ATH !

Alors, pensez-vous que le BTC puisse revisiter le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

