Bitcoin, retour sur la borne basse du range ? Analyse du BTC du 24 juin 2024

Bitcoin, à l'instar de l'ensemble du marché crypto, est en difficulté depuis la dernière réunion de la FED. Les réserves affichées par la banque centrale américaine relatives aux projections macroéconomiques mettent les marchés à risque sous pression. Dans cette phase de remise en question, que nous réserve BTC ?

Nous sommes le lundi 24 juin 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 61 000 dollars.

Ce lundi matin, la cartographie des performances de l'écosystème crypto est rouge. La phase de consolidation larvée s'est transformée en correction pour une majorité de l'écosystème.

Bitcoin reste pourtant résilient dans un marché bipolaire qui voit certains altscoins revisiter les plus bas du marché baissier 2022.

Cartographie des performances de l'écosystème crypto sur la dernière semaine

Malgré un marché des altcoins en difficulté, Bitcoin ne franchit toujours par le seuil des 56 % de dominance. Cette métrique progresse néanmoins très légèrement, avec un gain de 0,48 % sur la semaine.

L'ETH d'Ethereum, de son côté, connait une évolution intéressante puisque sa dominance progresse de 1,80 % au sein du marché. Le plus notable reste néanmoins la dominance des stablecoins qui progresse de 7,21 %.

Les acteurs du marché ont majoritairement tendance à se réfugier dans les stablecoins lors de cette phase corrective. Toutefois, ETH semble attirer des capitaux dans un arbitrage « à risque » qui lui confère une force relative pouvant rivaliser avec Bitcoin.

Évolution de la dominance du Bitcoin d'Ethereum et des stablecoins

Pression vendeuse sur les ETF Bitcoin

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -3,3 % -8,3 % -10,9 % ETH / Bitcoin +0,2 % -0,2 % -0,2 %

Les ETF Spot BTC connaissent une série de journées vendeuses proche des plus longues depuis son lancement. Cette pression s'amenuise néanmoins en fil des jours.

Depuis plusieurs semaines, nous constatons la professionnalisation du marché et notamment l'arrivée massive de stratégies de hedging au sein du Chigaco Mercantile Exchange (CME). Dans cette même idée, nous pourrions constater un retour des flux acheteurs sur l'ETF aux abords du bas du range à 60 000 dollars.

La réaction des institutionnels à l'approche des 60 000 dollars est à surveiller attentivement. Cela pourrait potentiellement mettre en évidence une zone de réaccumulation sur BTC. Au contraire, une réaction inexistante, vendeuse ou faible à l'achat pourrait marquer une zone de distribution.

Historique des flux sur les ETF spot Bitcoin

Bitcoin, prêt à revisiter le bas du range ?

La clôture hebdomadaire marque une cassure des moyennes mobiles à 7 et 20 semaines, marquant une dégradation de la tendance à moyen terme. Nous restons toutefois toujours dans une tendance de fond haussière avec une phase de neutralité à moyen terme.

En outre, le range entre 60 000 et 72 000 dollars continue à jouer son rôle. La polarité a néanmoins basculé négative au sein de cette zone, puisque le milieu de range a été franchi à la baisse. Cette situation nous met dans une position où revisiter les 60 000 dollars devient une hypothèse de plus en plus probable.

Tout l'enjeu de cette semaine sera d'absorber toute volatilité pour conserver les prix en clôture dans la zone de range. Un autre objectif pourrait être l'invalidation du changement de polarité en réussissant à reconquérir la partie haute du range et à minima la moyenne mobile à 20 semaines.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En journalier, les bandes de Bollinger sont ouvertes et le ping-pong entre la BB basse et la moyenne mobile à 7 jours ne faiblit pas. La configuration en flux baissier se confirme avec une moyenne mobile 20 qui s'apprête à franchir la moyenne mobile à 50 jours. Si cette dernière reste pour le moment neutre, les prix devront réagir dans les prochains jours au risque de connaitre une accélération puissante.

La borne basse du range hebdomadaire est désormais très proche et la visiter semble inéluctable. La zone à surveiller en quête d'une réaction capable de renverser le flux baissier est entre 59 000 et 61 400 dollars. Si la probabilité d'un maintien dans le range est plus élevée que le contraire, franchir cette zone basse marquerait une dégradation significative avec un premier objectif à 56 000 dollars.

Au contraire, le camp haussier cherchera des premiers signes de retournement en observant une réaction positive au sein des configurations de bougie japonaise. Cette réaction doit être suivie d'une reconquête de la moyenne mobile à 7 jours en clôture.

Graphique du cours du Bitcoin en données journalières

En résumé, le Bitcoin connait un changement de polarité au sein de son range hebdomadaire. Si la tendance hebdomadaire reste neutre, la zone basse du range devrait être prochainement mise à l'épreuve. Tout l'enjeu de cette semaine est de conserver le bas du range en clôture au risque d'entrer dans une tendance baissière moyen terme.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse maintenir son range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

