Blackrock reçoit un airdrop de tokens RUNE grâce à son ETF Bitcoin

Selon la société d'analyse on-chain Arkham Intelligence, 2 portefeuilles Bitcoin de Blackrock détiendraient plus de 20 000 dollars en RSIC•GENESIS•RUNE, le token du nouveau protocole Rune.



👉 Pour en savoir plus - Qu'est-ce que Runes et comment utiliser ce protocole de Bitcoin ?

C'est par le biais des réseaux sociaux qu'Arkham Intelligence a révélé cette information insolite jeudi dernier. L'entreprise a identifié 1 887 240 jetons RSIC•GENESIS•RUNE sur 2 adresses Bitcoin associées aux ETF IBIT de Blackrock. Ces tokens ont été distribués via un airdrop et leur valeur combinée dépasse actuellement les 20 000 dollars.

Bet you didn’t know: Blackrock has received >$20,000 in Runes token airdrops across 2 of their ETF wallets:

bc1qnl4937a7wu5xmt40rv5vxzvpr27004zs8ae3da

1MWHaNS38V2zDpKHQiPryAB1CVZ9xNiXeX

How did that happen? pic.twitter.com/cj2lAoSxEP

— Arkham (@ArkhamIntel) April 25, 2024