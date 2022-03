Hedera Hasgraph (HBAR) lance un fonds d'incitation à 155 millions de dollars pour la DeFi

La HBAR Foundation, société mère du réseau Hedera Hashgraph (HBAR) et sa technologie de registre distribué (DLT), vient d'annoncer le « Crypto Economy Fund », un fonds de 155 millions de dollars dédié au développement de la finance décentralisée (DeFi) sur son réseau.

Cet apport de capital sera axé sur 2 fronts : d'une part, accroître et faciliter l'accès au réseau, et d'autre part, favoriser la croissance de l'écosystème Hedera Hashgraph en même temps que son token HBAR.

Dans une interview accordée à nos confrères de CoinDesk, Elaine Song, la directrice de la HBAR Foundation, a déclaré que 60 millions de dollars de ce fonds seraient alloués comme support aux protocoles décentralisés du réseau, et que tout le reste serait dédié à l'infrastructure dans sa globalité.

Hedera semblerait donc vouloir s'éloigner au moins en partie son image de réseau dédié aux entreprises et aux professionnels, comme la directrice a pu le laisser entendre :

« Hedera a toujours été axé sur les entreprises [...] J'hésiterais à appeler cela un pivot, mais il s'agit là d'élargir notre champ d'action et de prendre ce que nous avons appris au cours des 2 dernières années et de le remodeler d'une façon significative et qui soit accessible pour l'utilisateur moyen. »

L'écosystème encore jeune d'Hedera sera également complété par un large panel de nouveaux services dans le courant de cette année, parmi lesquels une plateforme de prêt, des services d'oracle et des outils DAO.

👉 Retrouvez notre fiche sur le DAG Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph possède une architecture de graphe orienté acyclique (DAG), un terme un peu déroutant qui symbolise un réseau de nœuds interconnectés permettant d'optimiser la scalabilité du réseau.

Afin de démocratiser son réseau auprès du plus grand nombre, Hedera souhaite notamment développer une nouvelle infrastructure évolutive du consensus de Proof-of-Stake (PoS) classique afin de développer des solutions de liquidity staking.

Comme nous l'avons énoncé précédemment, 60 millions de dollars sont prévus pour les structures décentralisées du réseau Hedera, et certains ont déjà pu commencer à toucher une somme d'argent prévue à cet effet, dont Stader Labs, une plateforme de staking qui propose notamment une solution d'auto-compound pour le token LUNA.

« Notre objectif est d'apporter l'écosystème de la DeFi sur Hedera afin que les utilisateurs puissent bénéficier de sa scalabilité et de ses faibles frais de transaction. Ce niveau de coût, de performance et de scalabilité est essentiel car de plus en plus d'institutions et de consommateurs viennent sur Hedera pour émettre et swap des tokens, et pour s'engager dans l'économie crypto. »