Le géant LG développe un wallet crypto basé sur Hedera Hashgraph (HBAR)

En vue d'étendre ses activités dans le secteur de la blockchain, le géant LG Electronics est sur le point de lancer un portefeuille de cryptomonnaies baptisé « Wallypto ». Ce wallet sera initialement basé sur le réseau Hedera Hashgraph (HBAR).

LG fait le choix d'Hedera Hashgraph

Le géant technologique sud-coréen LG Electronics vient de révéler l'existence de « Wallypto », un portefeuille numérique qui sera prochainement disponible au public (au plus tard d'ici la fin de l'année).

Basé sur le réseau Hedera Hashgraph (HBAR), ce portefeuille qui se présente sous la forme d'une application mobile devrait rapidement prendre en charge d'autres réseaux afin de devenir multi-chaîne.

Ainsi, à sa sortie, Wallypto commencera par prendre en charge les tokens non fongibles (NFT) et les actifs créés sur Hedera Hashgraph, à savoir sa cryptomonnaie native (HBAR) et les tokens de la norme HST.

Ce choix n'est pas le fruit d'un hasard, LG étant depuis mai 2020 membre du conseil de gouvernance d'Hedera Hashgraph, au côté d'autres entreprises majeures comme EDF, Deutsche Telekom, Boeing, IBM ou encore Google.

Dans son communiqué, LG mentionne brièvement les possibilités d'application de Wallypto :

« On s'attend également à ce que cela crée activement des effets de synergie, en combinant la technologie blockchain avec nos activités phares existantes telles que l'électroménager et l'industrie électronique. »

Ces propos laissent présager que LG souhaite développer l'Internet des Objets (IoT) combiné à la technologie blockchain. Reste donc à voir quelles seront les réelles applications proposées par Wallypto.

À priori, ce portefeuille ne ciblera pas les particuliers souhaitant acheter des cryptomonnaies et profiter du staking ou d'autres manières de générer des revenus passifs. Si c'est ce que vous recherchez, le portefeuille ZenGo répondra parfaitement à ce besoin.

Bientôt un écosystème blockchain chez LG ?

Ce n'est pas la première fois que LG développe des produits en lien avec l'industrie de la blockchain.

Plus tôt cette année, certainement en réponse à son rival Samsung, l'entreprise LG avait annoncé qu'elle allait intégrer des fonctionnalités liées aux NFTs à sa gamme de téléviseurs connectés.

En juillet dernier, le géant sud-coréen a d'ailleurs déposé une demande de marque pour une entité dénommée LG ART LAB, revendiquant l'intention de proposer :

un logiciel pour l'émission et le trading de NFT depuis un téléviseur ;

un logiciel pour des transactions de cryptomonnaies depuis un téléviseur.

Pour le moment, LG n'a pas communiqué davantage sur le dépôt de cette marque, mais l'arrivée de Wallypto pourrait bien changer les choses pour l'écosystème Web3 de l'entreprise.

Source : News1

