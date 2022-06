ZenGo, le portefeuille ultime pour sécuriser vos cryptomonnaies

Cet article est écrit en partenariat avec ZenGo (en savoir plus)

ZenGo, stocker ses cryptomonnaies en sécurité

Le secteur des cryptomonnaies a connu une explosion considérable sur l'année 2021. De plus en plus d'investisseurs se sont décidés à placer une partie de leur épargne sur cette nouvelle classe d'actif. Près de 8 % des français possèderaient déjà des cryptomonnaies, tandis que 30 % d'entre eux envisageraient d'en acquérir.

Face à cette vague de potentiels nouveaux utilisateurs, de nombreuses nouvelles plateformes proposant l'achat de cryptomonnaies ont vu le jour. Toutefois, si vous êtes vous-même investisseurs, vous conviendrez qu'il n'est pas aisé de faire son choix parmi la multitude de choix qui s'offre à nous.

Certains acteurs sortent cependant du lot et semblent se positionner comme des solutions idéales pour ces néo-investisseurs en cryptomonnaies. C'est notamment le cas de ZenGo, une plateforme qui a connu un succès fulgurant, notamment dû à son accessibilité et sa simplicité d'utilisation.

Par ailleurs, l'une des préoccupations principales des investisseurs demeure la sécurité de leurs actifs. Dans un secteur où les attaques, piratages et vols sont monnaies courantes, il est primordial de bien choisir le support sur lequel stocker ses actifs numériques. À ce sujet, ZenGo dispose d'un atout majeur : son portefeuille reposant sur un calcul multipartite sécurisé (MPC).

En tant que technologie en construction, le secteur des cryptomonnaies évoluent de jour en jour. Les portefeuilles MPC, utilisés par ZenGo, en sont un autre exemple concret : véritable révolution, ceux-ci ne reposent plus sur une clé privée unique. Anciennement réservé aux utilisateurs institutionnels, ZenGo ouvre cette technologie à tous les investisseurs.

Notez que dans un futur proche, une mise à jour apportera le support complet du français à ZenGo, afin d'encore plus simplifier votre navigation sur la plateforme.

Présentation de l'application ZenGo et de ses fonctionnalités

Les services de ZenGo ne se cantonnent pas à la sécurisation de vos cryptomonnaies. Développée en 2019 par l’entreprise KZen Networks, ZenGo est une véritable plateforme permettant l'achat, la vente, le stockage et le staking d'actifs numériques ainsi que la connexion au Web 3.0 et aux applications décentralisées.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, ZenGo propose une offre étendue d'environ 80 cryptomonnaies, dont le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Dogecoin (DOGE), le Binance Coin (BNB) ainsi que les stablecoins USD Coin (USDC) et Tether (USDT).

Achetez et vendez simplement vos cryptomonnaies via l'application mobile ZenGo

L'ambition de ZenGo est claire, accélérer l'adoption des cryptomonnaies et sécuriser au maximum leur utilisation. Petite particularité, la plateforme ne dispose pas d'interface Web et a plutôt misé sur une application mobile. D'ailleurs, celle-ci revendique déjà plus de 500 000 utilisateurs à travers le monde et affiche un excellent 4,78 / 5 sur l'App Store et le Google Play Store.

Après une levée de fonds de 20 millions de dollars en 2022, l'application a pris un véritable tournant. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, ZenGo se positionne comme la solution de portefeuille ultime pour stocker et sécuriser ses cryptomonnaies.

Un portefeuille ultra-sécurisé

Afin de comprendre la force du portefeuille ZenGo, commençons par quelques explications basiques sur la sécurité du stockage des cryptomonnaies. Plusieurs technologies de portefeuilles existent, chacune disposant de degrés de sécurité variables. Toutefois, même les wallets les plus avancés et les hardwares wallets étaient jusqu'alors exposés à une éventuelle faille : la clé privée.

Dans le domaine des actifs numériques, pour effectuer une transaction, deux clés sont nécessaires : une clé publique et une clé privée. La clé publique est visible par tous et représente l'adresse numérique utilisée pour envoyer ou recevoir des cryptomonnaies

Quant à la clé privée, elle est unique et comme son nom l'indique, elle ne doit jamais être révélée à quiconque. En effet, cela peut mettre en danger vos actifs et donner la possibilité à quelqu'un de les voler. Toutefois, celle-ci est nécessaire pour valider des transactions sur la plupart des technologies de portefeuilles, sauf une : le calcul multipartite (MPC).

Le MPC est la technologie qu'a choisi ZenGo pour sécuriser ses portefeuilles. À l'heure actuelle, il s'agit de l'un des outils les plus puissants pour protéger et gérer les clés privées. Par ailleurs, la plateforme ZenGo est l'une des premières du marché à implémenter cette technologie dans un portefeuille dédié aux utilisateurs particuliers. À noter toutefois que celle-ci n'est pas nouvelle et a déjà fait ses preuves par le passé, notamment pour les utilisateurs institutionnels.

Le calcul multipartite, également appelé calcul sécurisé ou MPC sécurisé, est un domaine de la cryptographie qui permet de ne jamais révéler votre clé privée. Autrement dit, un ensemble de parties peuvent calculer conjointement le résultat d'une fonction dépendant de leurs entrées, tout en gardant ces entrées privées.

Prenons un exemple plus concret. Imaginons que vous et deux collègues souhaitiez savoir lequel d'entre vous dispose du salaire le plus important. Le système de calcul MPC vous permettra de connaître la réponse, sans avoir à partager votre salaire à vos collègues. Cela fonctionne de la même manière pour les clés privées gérées par la technologie du MPC.

Acheter des cryptomonnaies facilement avec ZenGo

Grâce à l'application ZenGo, vous pouvez acheter des cryptomonnaies par carte bancaire, sans nécessairement déposer de fonds sur votre portefeuille au préalable. C'est un gain de temps considérable et cela rend l'achat de crypto-monnaie beaucoup plus simple pour les débutants. Notez que ZenGo offre plusieurs méthodes de paiements :

Les virements bancaires (via SEPA ou Swift) ;

Les cartes bancaires (Visa et Mastercard) ;

Apple Pay.

Selon le montant de cryptomonnaies que vous achetez, les informations personnelles que vous devrez fournir varient. Si vos achats ne dépassent pas 150 euros par mois, vous n'aurez qu'à fournir votre nom, adresse mail, date de naissance et adresse postale. Au-delà de ce montant, vous devrez déclarer votre identité et fournir une pièce justificative.

De surcroît, ZenGo lutte activement contre le blanchiment d'argent et vous demandera un justificatif de domicile et une attestation justifiant la provenance des fonds pour accepter des transactions allant de 20 000 euros à 50 000 euros mensuel.

Pour acheter des cryptomonnaies sur ZenGo, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur l'application, de cliquer sur l'onglet « Actions », puis « Buy ». Si c'est votre première connexion, vous devrez configurer votre système de reconnaissance faciale. Puis, vous n'aurez plus qu'à sélectionner la cryptomonnaie de votre choix, renseigner le montant souhaité et procéder à l'achat.

Comment acheter du Bitcoin en 3 clics sur ZenGo

Notez que pour cette dernière étape, vous serez redirigé sur le site de paiement MoonPay. En effet, ZenGo traite avec des fournisseurs de paiements tiers. Enfin, pour revendre vos cryptomonnaies, il suffit de cliquer sur l'onglet « Actions », puis « Sell », et procéder à votre vente.

Le transfert de cryptomonnaies

Contrairement à certaines applications concurrentes, ZenGo ne stocke pas eux-mêmes vos cryptomonnaies. Celles-ci vous appartiennent pleinement et vous pouvez donc en disposer à votre guise. Cela signifie que vous pouvez envoyer des cryptomonnaies vers une adresse extérieure ou en recevoir.

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Actions » de l'application, puis sélectionnez « Receive ». Enfin, cliquez sur la cryptomonnaie de votre choix et vous n'aurez plus qu'à scanner le QR code ou copier-coller l'adresse qui apparaitra pour recevoir des fonds.

Comment recevoir du Bitcoin en 3 clics sur ZenGo

Bien entendu, pour envoyer des cryptomonnaies, il suffit de sélectionner « Send » à la place de « Receive », et de réaliser les mêmes opérations.

Générer des rendements en épargnant vos cryptomonnaies

ZenGo ne vous permet pas seulement d'acheter et de conserver vos cryptomonnaies, mais également de générer des rendements avec celles-ci. Grâce à un partenariat avec Nexo, une plateforme spécialisée dans le lending et le staking de cryptomonnaies, vous pouvez générer des intérêts sur neuf actifs différents.

Concrètement, vous pouvez recevoir jusqu'à 4 % d'APY (pourcentage annuel de rendements composés) avec le Bitcoin (BTC), le Chainlink (LINK) et l'Ether (ETH). Par ailleurs, les rendements sur les stablecoins sont relativement intéressants. En déposant des DAI et des USDT, vous pourrez recevoir jusqu'à 8 % d'APY.

Comment générer des rendements sur Bitcoin grâce à ZenGo

Naviguer dans le Web 3.0 avec ZenGo

Vous êtes des utilisateurs de protocoles de finance décentralisée (DeFi) ? Ne vous inquiétez pas, ZenGo est prévu pour ça. Avec ZenGo, vous pouvez vous connecter à des centaines d'applications décentralisées (dApps) basées sur la blockchain Ethereum grâce au protocole spécialisé : WalletConnect.

En quelques mots, WalletConnect est un protocole open-source permettant de communiquer de manière sécurisée entre les portefeuilles numériques et les dApps. Il permet de confirmer votre identité et de vous rendre en toute sécurité là où vous voulez aller dans l'univers Web3, tout cela à partir de votre portefeuille ZenGo.

En termes d'utilisation, rien de plus simple, tout se passe directement sur votre application mobile. Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur l'application décentralisée de votre choix (Uniswap, Aave, OpenSea ou autre). Cliquez sur le bouton qui vous demande de connecter votre portefeuille et sélectionnez l'option ConnectWallet.

Vous n'avez plus qu'à ouvrir votre application ZenGo, de cliquer sur le logo WalletConnect et de scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Une fois que cela est validé, vous pouvez désormais interagir sereinement avec le protocole en question, acheter des tokens non fongibles (NFTs) ou vous plonger dans le metaverse.

ZenGo, la simplicité et le confort avant tout

Comment créer un portefeuille ZenGo en quelques clics ?

Pour créer votre compte sur ZenGo et commencer à profiter des services de l'application, il ne vous faudra pas plus d'une minute. En effet, il ne suffira que de renseigner votre adresse mail, cliquer sur le lien que vous recevrez et configurer le système de reconnaissance faciale.

À partir de cet instant, vous pouvez naviguer sur l'application à votre guise. L'achat, la vente, la sécurisation, le lending et le staking de cryptomonnaies ou encore l'achat de NFT et plus généralement l'univers du Web 3.0 vous sont accessibles !

Le bonus de ZenGo : le service client

En tant que débutant, l'une des plus grosses craintes est de se retrouver dans le grand bain des cryptomonnaies sans assistance. Prendre en main une application de plateforme d'échange n'est pas chose aisée, d'autant plus lorsqu’il y a d'importantes sommes en jeu. C'est pourquoi ZenGo a décidé de mettre en place un service client irréprochable.

Comme pour le reste des fonctionnalités de l'application, l'assistance client est accessible en quelques clics seulement. D'abord, vous pourrez y retrouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Ensuite, si besoin, vous pouvez être mis en relation avec un conseiller réel. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le délai de réponse est quasiment immédiat.

Fait intéressant, certains utilisateurs ont même expliqué s'être retrouvés à discuter avec Ouriel Ohayon, PDG et co-fondateur de ZenGo. Une anecdote qui témoigne de l'intérêt que porte l'entreprise à l’assistance de ses utilisateurs.

Une fonction de suivi d'investissement

Toujours dans l’objectif d’améliorer l’expérience utilisateur de ses clients, ZenGo dispose d’une fonctionnalité de suivi des investissements directement intégrée à son portefeuille. Autrement dit, fini de se prendre la tête à créer des tableurs Excel ou payer des plateformes pour le faire : ZenGo vous offre cette possibilité nativement depuis son application.

Ainsi, les utilisateurs de ZenGo peuvent facilement suivre les performances de leurs investissements en cryptomonnaies. En quelques mots, cela correspond à des statistiques sur les gains et pertes réalisées sur chaque actif, des graphiques récapitulatifs, etc.

Gagnez 10 dollars et parrainez vos amis

Comme expliqué plus haut, ZenGo dispose d’une offre de bienvenue. Lors de votre inscription initiale, en renseignant le code TRADEZEN, vous pourrez bénéficier d’un cadeau de 10 dollars de Bitcoin, recevable dès 200 dollars d’achat.

Par ailleurs, sachez également que vous pouvez vous-même parrainer vos amis. Il vous suffit de vous rendre sur votre page d'accueil, de cliquer sur « Earn free crypto » puis sur le bouton d’invitation afin de recevoir votre code de parrainage personnalisé.

Ainsi, vos amis qui utiliseront ce code récupéreront également 10 dollars de Bitcoin (pour 200 euros d’achat). Quant à vous, vous récupérerez 50 % des commissions payées à ZenGo à chaque transaction qu’ils effectueront : un bon moyen d’obtenir un petit rendement passif mensuel.

Notre avis sur le portefeuille ZenGo

Vous l'aurez compris, ZenGo a misé sur la simplicité, mais sans lésiner sur la sécurité et les fonctionnalités disponibles. Par l'ergonomie et la fluidité de son interface, l'application se présente comme la solution idéale pour les débutants souhaitant faire leurs premiers pas dans le monde des cryptomonnaies. Avec son service client accessible 24 h / 24 et 7 jours / 7, ZenGo offre une expérience utilisateur de grande qualité.

Pour les nouveaux utilisateurs, il suffit de quelques clics seulement (et donc quelques minutes à peine) pour créer un compte et acheter ses premières cryptomonnaies. En outre, grâce à l'application ZenGo, n'importe qui peut acheter, vendre, stocker et générer des rendements sur ses cryptomonnaies.

Grâce à la technologie de MPC, le portefeuille de ZenGo bénéficie d'une sécurité améliorée par rapport à ses concurrents, qu'ils soient hardware wallets ou cold wallet. Les utilisateurs ne prennent plus de risques à stocker leurs clés privées puisque celles-ci n'existent plus.

Notez d’ailleurs que les frais de la plateforme peuvent sembler un peu plus importants que la concurrence. En effet, il faudra privilégier les achats en virement bancaire qui n'occasionnent que 1,99 % de frais plutôt que les paiements en carte bancaire.

Sachez toutefois que ces frais ne sont pas uniques à ZenGo et que toutes les plateformes du marché fonctionnent de la même manière. Bien qu'ils soient légèrement plus importants que ce qui est pratiqué par la concurrence, ils correspondent à la grande qualité des services fournis par ZenGo.

