Binance lance son Web3 Wallet – Un nouveau portefeuille auto-hébergé pour la firme

La plus grande plateforme d’échange mondiale lance un portefeuille auto-hébergé. Binance vient en effet de confirmer l’arrivée de son « Web3 Wallet », qui vise à être un pont entre services centralisés et décentralisés. À quoi cela ressemble-t-il et qu’est-ce que cela indique sur la stratégie de l’entreprise ?