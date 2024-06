La blockchain Self Chain lance son mainnet – Quelles sont ses innovations clés par rapport aux autres layer 1 ?

Le lancement du mainnet de Self Chain marque une étape cruciale pour cette blockchain de layer 1 axée sur l'intention des utilisateurs et dotée d'une infrastructure de portefeuille sans clé. En implémentant nativement l'abstraction de compte (AA) et d'autres fonctionnalités, comment cette blockchain se démarque-t-elle des autres ?

Self Chain souhaite renouveler l'expérience des utilisateurs du Web3

Ce 6 juin 2024, la blockchain Self Chain vient de déployer son mainnet avec succès. Cette blockchain construite avec le Cosmos SDK se distingue des autres par son approche modulaire et centrée sur l'intention des utilisateurs.

En utilisant des technologies avancées telles que la MPC-TSS (Multi-Party Computation Threshold Signature Scheme) et l'abstraction de compte (AA), Self Chain simplifie l'interaction des utilisateurs avec des portefeuilles et des applications décentralisées (dApps).

Dans le cas de Self Chain, la technologie MPC est utilisée pour diviser les clés privées des wallets en 3 morceaux créées indépendamment et à les distribuer en plusieurs endroits. Le principal avantage de cette implémentation est que la clé privée est toujours utilisée de manière distribuée. Elle est décentralisée et détenue par plusieurs appareils, les uns indépendamment des autres.

Concrètement, si l'un des appareils est compromis par un hacker, il ne pourra pas interagir avec le portefeuille de sa victime, car il lui manquera 2 morceaux de la clé.

En parallèle de la MPC, l'abstraction de compte permet d'offrir aux utilisateurs une expérience infiniment plus fluide, sans nécessiter de connaissances poussées dans le fonctionnement du Web3. Par exemple, les développeurs d'applications peuvent intégrer des fonctionnalités inédites comme le paiement des frais avec n'importe quel token ERC-20 ou même des transactions « sponsorisées » où les frais sont payés par un tiers.

L'autre plus qui distingue Self Chain est l'intégration des « Intents », des messages signés sur la blockchain qui permettent aux utilisateurs d'exprimer ce qu'ils veulent réaliser, tandis que des acteurs tiers, appelés « solvers », s'occupent des détails techniques pour y parvenir.

Par exemple, si un utilisateur demande dans l'interface prévue à cet effet « Je veux acheter de l'ETH avec 500 USDC », une IA décode l'intention de l'utilisateur, trouve la meilleure solution disponible et lui propose.

Self Chain mise principalement sur ces 3 technologies pour faciliter l'adoption de sa blockchain et permettent à des non initiés de se lancer dans le Web3 sans crainte. Toutefois, une blockchain n'est rien sans ses développeurs d'applications, et Self Chain l'a bien compris.

Pour attirer des développeurs, Self Chain offre un environnement idéal. En effet, Self Chain est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), ce qui permet aux développeurs d'applications en langage Solidity (le plus populaire) d'implémenter leurs solutions rapidement et facilement sur la blockchain. Self Chain mise également sur l'interopérabilité grâce à sa prise en charge de l'Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC).

Le token SLF au centre de l'écosystème Self Chain

Suite à l'approbation de l'organisation autonome décentralisée (DAO) de Self Chain, la migration du token FRONT vers le nouveau token SLF a débuté il y a peu.

Cette nouvelle cryptomonnaie joue plusieurs rôles fondamentaux au sein de la blockchain Self Chain et de son écosystème :

Paiement des frais de transaction (gas) ;

Staking et exécution d'un validateur : les utilisateurs peuvent déléguer leurs tokens à des validateurs ou même de gérer leurs propres nœuds, ce qui permet de participer à la sécurité du réseau et de recevoir des récompenses ;

Participation à la gouvernance : les détenteurs de tokens SLF ont le pouvoir d'influencer l'avenir de Self Chain en participant à des décisions de gouvernance ;

Collatéral natif : le token SLF peut être utilisé pour approvisionner des pools de liquidités ou comme garantie dans diverses applications DeFi déployées sur Self Chain ;

Marchés des frais : les utilisateurs peuvent offrir des tokens SLF aux validateurs pour que ceux-ci donnent la priorité à leurs transactions.

Les équipes de Self Chain assurent qu'au fur et à mesure de l'expansion et du développement de l'écosystème, l'importance du tokens SLF est appelée à croître.

Il est par exemple envisageable que des protocoles déployés sur Self Chain se basent en partie sur la détention de tokens SLF pour la distribution de leurs airdrops.

