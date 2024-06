L'État de Louisiane adopte une loi protégeant Bitcoin et interdisant les MNBC

L'État de Louisiane a adopté une nouvelle loi, la House Bill 488, pour protéger l'accès et l'utilisation de Bitcoin. Cette législation vise à encourager l'adoption du BTC tout en limitant les monnaies numériques de banques centrales (MNBC), marquant un soutien clair à la création de Satoshi Nakamoto.

Une nouvelle loi défend les droits de Bitcoin en Louisiane

Depuis le début de la campagne présidentielle aux États-Unis, les principaux candidats, Joe Biden, Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr., se sont prononcés sur Bitcoin et la régulation des cryptomonnaies. Tous ont affiché un optimisme et un soutien pour une utilisation plus généralisée des actifs numériques.

En parallèle, l'État de Louisiane marque également le coup en adoptant une loi, la House Bill 488, visant à protéger l'accès et l'utilisation de Bitcoin, tout en freinant le développement des monnaies numériques de banques centrales (MNBC), perçues par beaucoup comme une menace pour la vie privée.

La semaine dernière, le gouverneur Jeff Landry a signé la loi House Bill 488 après son approbation par la Chambre des représentants et le Sénat.

Cette législation détaille plusieurs dispositions clés :

Droit à la self-custodie : Chaque individu a le choix d'utiliser ses Bitcoins par le biais d'un tiers ou avec un portefeuille dont il détient les clés ;

: Chaque individu a le choix d'utiliser ses Bitcoins par le biais d'un tiers ou avec un portefeuille dont il détient les clés ; Liberté de transaction : La loi garantit à chaque utilisateur de Bitcoin la possibilité d'effectuer des transactions d'achat ou de vente de biens ou de services en BTC ;

: La loi garantit à chaque utilisateur de Bitcoin la possibilité d'effectuer des transactions d'achat ou de vente de biens ou de services en BTC ; Soutien au minage de Bitcoin : Le minage de Bitcoin dans les zones industrielles est encouragé, une activité qui pourrait bénéficier à l'économie de l'État en rendant le réseau électrique plus stable et en augmentant les revenus des centrales électriques ;

: Le minage de Bitcoin dans les zones industrielles est encouragé, une activité qui pourrait bénéficier à l'économie de l'État en rendant le réseau électrique plus stable et en augmentant les revenus des centrales électriques ; Interdiction des paiements en MNBC : La loi interdit l'État de Louisiane d'accepter les paiements en monnaies numériques de banques centrales (MNBC), cette dernière pourrait servir d'outil de surveillance et de contrôle de la population, à l'image du gouvernement chinois qui utilise sa monnaie numérique dans son programme de surveillance.

À cette occasion, Mark Wright, membre de la Chambre des représentants et soutien de la loi, a déclaré :

« Nous voulions garantir la reconnaissance légale et la protection des actifs numériques, y compris la self-custodie et le stockage. Le prochain changement de paradigme apporté par la blockchain touchera tous les aspects de la société, de sorte que la clarté réglementaire en Louisiane favorisera les investissements, l'emploi et la liberté économique. »

Avec cette loi, le gouvernement de Louisiane semble pleinement comprendre l'intérêt d'adopter Bitcoin, et se montre très favorable à l'activité de minage.

Le minage de Bitcoin perçu comme un allié dans cette nouvelle loi

Étant géographiquement proche du Texas, l'État de Louisiane bénéficie également d'importantes ressources en énergies vertes. Comme nous l'expliquons dans notre article sur l'influence du minage de Bitcoin sur l'industrie de l'énergie, celle-ci est la seule industrie capable de se déplacer et de s'installer à proximité immédiate des centrales électriques.

Étant flexibles et nomades, en se positionnant près des centrales électriques, les fermes de minage de Bitcoin contribuent à les rendre plus rentables, permettant ainsi leur développement plus rapide et l'amélioration de la robustesse de leur matériel, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables.

