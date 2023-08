Wallets crypto : plusieurs failles critiques découvertes, quels sont les portefeuilles affectés ?

Fireblocks a annoncé que plusieurs failles avaient été découvertes dans les protocoles utilisés par des wallets comme Zengo, Binance ou Coinbase WaaS. Qu’en est-il exactement ?

Fireblocks trouve des vulnérabilités dans des wallets MPC

Fireblocks, le spécialiste de la garde d’actifs numériques pour les institutionnels, a dévoilé mercredi avoir découvert des failles critiques qui affectaient plusieurs wallets Web3 bien connu des investisseurs.

Ces vulnérabilités « Zero Day », baptisées BitForge, affectaient ainsi des portefeuilles utilisant des protocoles open source multi-party computation (MPC), comme Zengo, Binance ou Coinbase Wallet as a Service (WaaS). En bref, la technologie MPC permet de fragmenter une clé privée chez différents acteurs pour limiter le risque d’attaque.

C’est une solution de plus en plus utilisée dans l’industrie, et l’exploitation des failles en question aurait permis de vider les wallets concernés, avec plus ou moins de facilité en fonction de la gravité de chaque vulnérabilité.

Pavel Berengoltz, co-fondateur et directeur de la technologie de Fireblocks, a invité les fournisseurs de wallets à accentuer leurs recherches en matière de sécurité :

« Bien que nous soyons encouragés de voir que le MPC est désormais omniprésent dans l’industrie des actifs numériques, il ressort de nos conclusions […] que tous les développeurs et équipes MPC ne sont pas égaux. Les entreprises tirant parti de la technologie Web3 devraient travailler en étroite collaboration avec des experts en sécurité disposant du savoir-faire et des ressources nécessaires pour garder une longueur d’avance sur les vulnérabilités et les atténuer. »

Des vulnérabilités réglées

En réalité, Fireblocks a travaillé avec les entreprises citées précédemment pour corriger les failles découvertes il y a plus de 3 mois maintenant, et placées jusque-là sous couvert d’une clause de non-divulgation.

Depuis, ces vulnérabilités ont donc été corrigées, et Fireblocks a notamment souligné la réactivité des équipes de Coinbase WaaS et Zengo dans son communiqué. Ainsi, les fonds des utilisateurs n’auraient pas été en danger durant l’opération, comme l’a souligné Tal Be'ery, directeur de la technologie et cofondateur de Zengo :

« Le problème a été rapidement résolu et aucun fonds d’utilisateur n’a été affecté. Cela met en évidence la puissance de nos bibliothèques cryptographiques MPC open source et nous sommes impatients de continuer à contribuer au renforcement de la sécurité cryptographique de l’ensemble de l’écosystème. »

Si ces différentes failles n’ont heureusement pas eu de conséquences négatives, cela rappelle que la sécurisation de ses cryptomonnaies est un enjeu majeur de l’auto-conservation. Ainsi, il peut être intéressant de diversifier les différents wallets utilisés, de manière à limiter l’impact d’éventuels problèmes.

Source : Communiqué de presse

