Coinbase introduit Smart Wallet, son nouveau portefeuille pour promouvoir l'adoption de la DeFi

L’exchange Coinbase a annoncé le lancement de son nouveau produit phare : le Smart Wallet. Ce nouveau type de portefeuille de cryptomonnaies est présenté comme une véritable révolution, venant répondre aux plus grands problèmes de l’expérience crypto actuelle. De quoi s'agit-il ?

Coinbase : l'exchange crypto qui souhaite retrouver sa position de pionnier

Pendant longtemps, Coinbase a été l’un des leaders majeurs du secteur des cryptomonnaies, et aujourd’hui l’entreprise compte bien retrouver cette position en se donnant pour mission de regrouper pas moins de 1 milliard d’utilisateurs on-chain.

Pour y parvenir, Coinbase vient d'annoncer la prochaine évolution du wallet custodial : le Smart Wallet.

Le Smart Wallet permet aux utilisateurs de créer un portefeuille sécurisé et custodial en quelques secondes seulement. Plus besoin d’applications ou d’extensions, il n’y a plus de phrases de récupération. Il suffit maintenant d’utiliser son profil Google Chrome, son empreinte digitale ou bien son Yubikey.

Ces portefeuilles de nouvelle génération s'attaquent aux points les plus douloureux de l'expérience cryptographique actuelle, à savoir l'intégration complexe, les frais de réseau et les phrases de récupération, ce qui rend la transition vers l'onchain plus aisée que jamais.

Coinbase

Pour couronner le tout, Coinbase offre un « compagnon webapp » pour accompagner les utilisateurs dans la gestion de leur wallet.

Smart Wallet : Démocratiser l'accès à la blockchain

L’objectif premier de cette révolution est de permettre aux utilisateurs de « profiter d’une expérience fluide et intuitive, sans pour autant sacrifier la sécurité ».

Cette volonté s’inscrit à travers plusieurs applications qui rendent la transition vers la blockchain plus fluide que jamais. Nous parlons ici d’une prise en charge multi-chaînes combinée à une intégration avec des milliers d’applications on-chain populaires, parmi lesquelles Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BNB et Zora.

Pour les moins expérimentés, c’est aussi une bonne nouvelle que de savoir qu’il n’y aura désormais plus d’erreur de « solde insuffisant » lors d'une transaction, puisqu'il sera possible de payer à partir du Smart Wallet ou bien à partir du solde de son compte Coinbase directement.

Enfin, les responsables produit de l’exchange ont réalisé que les développeurs d’applications on-chain perdaient beaucoup de leurs clients lors du paiement des frais. Désormais, ces derniers auront la possibilité de parrainer les transactions de leurs utilisateurs, leur permettant ainsi d’assumer les frais eux-mêmes.

Pour fêter cela, les développeurs peuvent bénéficier de 15 000 dollars de crédits en frais de transactions dans le cadre de la campagne « Base Gaseless ».

Concernant les utilisateurs du Coinbase Wallet que nous connaissons, des facilités seront prochainement mises à leur disposition pour effectuer la migration vers le Smart Wallet.

À la fin de son communiqué, la société encourage les développeurs à ne pas se modérer et de laisser libre cours à leur magie créative pour le programme « Onchain Summer » afin de simplifier l’expérience utilisateur sur la blockchain et ainsi conduire à une adoption des cryptomonnaies généralisée le plus rapidement possible.

Source : Communiqué de Coinbase

