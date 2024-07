BlockFi annonce les premiers remboursements pour ce mois en partenariat avec Coinbase

Après la faillite de BlockFi en 2022, les clients de la plateforme ont vu leurs avoirs bloqués, à l’image d’autres scénarios de trop nombreux exchanges durant le précédent bear market.

Néanmoins, la faillite a pu être traitée avec une rapidité relative, à tel point que les premiers remboursements devraient intervenir ce mois-ci :

As described in our previously announced Coinbase distribution partnership blog post (https://t.co/M0T56YiKAe), BlockFi will commence first interim crypto distributions through Coinbase in July 2024.

