BlockFi et FTX trouvent un accord de principe à 874,5 millions de dollars

Mercredi, BlockFi et FTX ont conclu un accord de principe qui conduira cette dernière à rembourser 874,5 millions de dollars à la première. Dans cette somme, un montant important correspond à des prêts contractés à l’époque par Alameda Research. Faisons le point sur ces chiffres.

BlockFi et FTX s’accordent sur des paiements à hauteur de 874,5 millions de dollars

Fin 2022, BlockFi est entrée en faillite à la suite du naufrage de FTX et une année de difficultés. En effet, une amende de la Securities and Exchange Commission (SEC), le bear market et les créances non honorées de Three Arrows Capital (3AC) et Alameda Research auront eu raison de la plateforme de cryptomonnaies.

Toutefois, un document publié mercredi nous informe qu’un accord de principe a justement été conclu avec les débiteurs de FTX, de façon à récupérer un total de 874,5 millions de dollars.

En effet, le montant se partage de telle manière que 185,2 millions de dollars seront remboursés au titre des actifs bloqués sur FTX lors du naufrage de l’exchange, tandis que les 689,3 millions de dollars restants correspondent à des prêts contractés par Alameda Research.

En outre, 250 millions de dollars de cette somme due par Alameda Research seront traités au titre de « réclamation garantie », ceci permettant un remboursement plus rapide dès que FTX aura approuvé son propre plan de faillite.

Par ailleurs, les réclamations initiales de FTX à l’encontre de BlockFi ont été abandonnées :

« Toutes les réclamations avancées par FTX contre BlockFi qui cherchaient à réduire ou à compenser ces réclamations seront abandonnées et FTX a accepté de renoncer ou de subordonner toutes les autres réclamations contre BlockFi. »

De son côté, BlockFi est elle-même sortie de la faillite en octobre dernier, donnant de ce fait la possibilité à ses clients de retirer une part de leurs avoirs bloqués sur la plateforme. Les sommes encore en attentes correspondent justement à des litiges en cours, tels que l’accord de principe avec FTX dont il est question ici.

Source : Dossier

