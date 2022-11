Suite à sa faillite, BlockFi poursuit Sam Bankman-Fried en justice

L'effet domino a touché hier l'entreprise BlockFi, qui s'est déclarée en faillite suite à l'affaire FTX. Mais elle compte se battre : elle poursuit en justice Sam Bankman-Fried (SBF) pour des actions Robinhood (HOOD) qui auraient dû lui revenir en tant que collatéral d'un prêt. C'est une ramification de plus dans l'affaire FTX, qui s'étoffe de jour en jour.

BlockFi poursuit FTX en justice

Nous vous l'expliquions hier, c'est au tour du crypto-lender BlockFi d'entamer une procédure de faillite volontaire (chapter 11). La chute de l'entreprise est dûe, entre autres, à un prêt de 250 millions de dollars en FTT, le token de FTX, dont la valeur s'est effondrée. BlockFi affirme vouloir rembourser ses plus de 100 000 créanciers, mais la procédure devrait là aussi prendre du temps.

Le même jour que sa déclaration de faillite, BlockFi a cependant aussi intenté une action en justice contre Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, en ce qui concerne des actions Robinhood. Selon une information révélée par le Financial Times, la société d'investissement de Emergent Fidelity Technologies est visée, car elle détient des actions de Robinhood (HOOD) ayant été utilisées en tant que collatéral pour un prêt accordé à SBF.

Sam Bankman-Fried avait en effet acheté 7.6% des actions de Robinhood au cours de l'année 2022. Cela correspondait alors à une somme de 648 millions de dollars.

Les discrètes ventes de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried aurait essayé de vendre ses actions Robinhood au début du mois de novembre, alors que l'affaire FTX était sur le point d'éclater. Il aurait utilisé l'application de messagerie Signal pour communiquer discrètement à ce sujet. Qui plus est, il aurait continué à essayer de les vendre alors même qu'il avait signé l'accord de prêt avec BlockFi. Le 10 novembre au soir, alors que FTX avait suspendu les retraits et s'apprêtait à se déclarer en faillite, SBF était toujours en train d'essayer de les vendre, selon la même source.

BlockFi a aussi cité ED&F Man Capital Markets : la société de courtage aurait « refusé de transférer le collatéral à BlockFi », sans ordre de la Cour responsable de la faillite de FTX.

Les révélations se suivent et ne se ressemblent pas dans l'affaire FTX. Ces dernières semaines, on a pu voir l'extrême intrication de l'empire FTX... Et les pratiques manifestement louches pratiquées par Sam Bankman-Fried et ses associés. Démêler toutes les liens prendra donc vraisemblablement quelques mois.

Source : Financial Times

