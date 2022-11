FTX US – Alameda Research aurait retiré 200 millions de dollars de cryptomonnaies avant la chute

La nouvelle a été rapportée par la firme d’analyses Arkham, qui a publié un rapport ce week-end. Il concerne les fonds de la plateforme FTX US, la branche étatsunienne de l’entreprise. L’analyse révèle qu’Alameda Research a été l’entité ayant effectué les plus gros retraits à partir du 6 novembre dernier :

Liste des entités ayant effectué les plus gros retraits de fonds sur FTX US

Alameda Research aurait retiré 204 millions de dollars, avant que les retraits ne soient suspendus. Ils ont été envoyés à 8 adresses différentes, appartenant pour la plupart à FTX International :

Les cryptomonnaies retirées étaient des stablecoins en USD, qui correspondent à 57% du montant, du Wrapped BTC (wBTC) ou de l’Ether (ETH). Parmi les stablecoins, 10 millions d’USDT ont été envoyés à Binance. Le reste (USDT, USDC, BUSD et TUSD) a été envoyé directement à FTX. On notera aussi un important portefeuille non identifié, encore actif aujourd’hui, qui a été destinataire de 13 millions de dollars :

So what actually happened to the funds that Alameda withdrew?

$204M sent from FTX US to Alameda after Nov 6:

$152.15M deposited to CEX - Binance/FTX

$38.06M sent to BTC Blockchain

$13.87M held in trading wallet 0xa20.

