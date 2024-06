Yield App s'annonce en faillite et rejette la faute sur la chute de FTX

Yield App, une plateforme de la finance décentralisée (DeFi), a annoncé sa faillite et la suspension de toutes ses opérations. Cette décision fait suite à des pertes importantes liées à des fonds de couverture impliqués dans la faillite de FTX en 2022, selon la société.

Yield App déclare être en faillite à cause de FTX

Yield App, une plateforme qui proposait des investissements dans la finance décentralisée (DeFi), a soudainement annoncé la suspension de toutes ses activités et rentrer en procédure de liquidation.

Selon Yield App, cette situation résulte principalement de pertes liées à des hedges funds en lien avec la faillite de FTX en 2022. Sur X, Yield App explique que cette décision a été prise « pour garantir un traitement juste et équitable à tous les utilisateurs et parties prenantes de Yield App ».

Suspension of platform activity ahead of liquidation proceedings 28 JUNE 2024, 04:15 UTC: Yield App Ltd, a Seychelles-incorporated limited liability company, is today, Friday 28 June 2024, announcing the suspension of all activity on the digital wealth platform… — Yield App (@YieldApp) June 28, 2024

Selon les informations énoncées par Yield App, ces gestionnaires de fonds font déjà l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. La plateforme assure qu'elle communiquera plus d'informations dès que possible et demande aux utilisateurs de faire preuve de patience.

👉 Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

D'après des informations obtenues par nos confrères de The Big Whale, plus de 300 millions de dollars se retrouvent actuellement gelés sur la plateforme Yield App et cette situation affecte plus de 100 000 clients qui se trouvent dans l'impossibilité de retirer leurs fonds.

Face à cette situation alarmante, plusieurs clients de Yield App ont témoigné leurs frustrations et leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Ils affirment ne pas pouvoir accéder à leur argent, malgré de multiples tentatives de retrait.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Une situation qui soulève plusieurs interrogations

Ce blocage massif de fonds soulève de nombreuses questions quant à la santé financière de Yield App et à la gestion des fonds de ses clients. Les autorités ont été informées et une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cette faillite et de protéger les intérêts des utilisateurs.

👉 Dans l'actualité également – Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en juillet 2024

L'annonce de la procédure de liquidation a eu un impact immédiat sur le cours du YIELD App (YLD). Son prix est en baisse de 55 % sur 24 heures, passant de 0,0024 dollar à 0,00100 dollar.

La faillite de Yield App est un nouveau revers pour le secteur des cryptomonnaies, qui avait déjà été fragilisé dans le passé par la chute de Terra Luna, Celsius et FTX. Cette affaire remet en lumière les risques liés à l'investissement dans les cryptomonnaies, notamment lorsqu'il s'agit de passer par des intermédiaires centralisés.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.