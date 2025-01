L'application crypto Backpack acquiert FTX EU pour s'étendre sur le marché européen

Backpack, une application crypto combinant portefeuille et plateforme d’échange, annonce l’acquisition de FTX EU. À travers cette initiative, Backpack entend offrir des produits dérivés cryptos réglementés, répondant à une demande croissante dans l’Union européenne et afin de répondre au nouveau cadre posé par MiCA.

L'application crypto tout-en-un Backpack part à la conquête du marché européen

Backpack, connue pour son application combinant un portefeuille non custodial et une plateforme d’échange intégrée dédiée aux cryptomonnaies, a annoncé l’acquisition de FTX EU.

L'ancienne branche européenne de FTX est dotée d’une licence MiFID II, un atout clé qui permettra à Backpack - société fondée par d'anciens employés de FTX et Alameda Research - de proposer des produits dérivés cryptos conformes aux régulations de l’Union européenne.

Approuvée par le tribunal de faillite de FTX et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), cette acquisition reflète l’engagement de Backpack à respecter les standards les plus stricts de l’industrie. Le PDG de la société, Armani Ferrante, a d'ailleurs souligné l’importance de cette étape :

Alors que de nombreuses plateformes de trading de crypto-actifs internationales quittent l’Union européenne, devenir une entité agréée MiFID II démontre notre volonté de respecter les plus hautes normes réglementaires et constitue une étape importante pour proposer un trading de crypto-actifs transparent, sécurisé et réglementé sur un marché européen jusqu’alors délaissé. Armani Ferrante, PDG de Backpack

En plus d’étendre ses services, Backpack EU jouera un rôle de premier plan dans la gestion des créances des anciens clients de FTX EU, puisqu'elle participera de manière active à distribuer les fonds approuvés par les tribunaux. Une démarche qui vise à restaurer la confiance des utilisateurs dans une industrie marquée par le scandale de FTX.

Le remboursement des clients est un élément essentiel pour rétablir la confiance dans l’industrie, et Backpack s’engage à restituer les fonds des clients FTX EU aussi rapidement et sûrement que possible. Armani Ferrante, PDG de Backpack

💡 Pour toute question relative à la distribution des fonds des anciens clients de FTX EU, consultez la FAQ de Backpack

Un lancement prévu pour début 2025 avec des infrastructures renforcées

Le lancement officiel des opérations de Backpack EU est prévu pour le premier trimestre 2025, après la réactivation de sa licence MiFID II. L’offre inclura des solutions de paiement traditionnelles comme le système SEPA, permettant des transactions bancaires rapides et peu coûteuses, renforçant ainsi l’accessibilité pour les utilisateurs européens.

Backpack EU prévoit également d’étendre l’utilisation de son Backpack Wallet, un portefeuille non custodial qui permet aux utilisateurs de conserver un contrôle total sur leurs cryptos. Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des solutions sécurisées et adaptées aux besoins des traders expérimentés et des nouveaux venus dans l’écosystème crypto.

🗞️ Le remboursement de FTX est enfin lancé : qui est concerné ?

En parallèle, Backpack s’appuie sur sa communauté NFT « Mad Lads », et développe son activité de trading via Backpack Exchange, qui enregistre actuellement plus de 60 milliards de dollars de volume d’échanges annuels.

L’acquisition de FTX EU intervient dans un moment clé pour l’industrie des cryptomonnaies en Europe. Face à des régulations de plus en plus strictes, de nombreuses plateformes non conformes ont été contraintes de se retirer du marché. Backpack mise donc sur cette opportunité pour répondre à la demande croissante d’outils de trading cryptos réglementés.

Source : Communiqué de presse

