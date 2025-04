Certains clients européens de FTX peuvent réclamer des fonds dès aujourd'hui — Voici ce qu'il faut savoir

Dans l’affaire FTX, le remboursement des fonds bloqués ressemble à un véritable parcours du combattant. D’ailleurs, nous avons vu à plusieurs reprises que le dédommagement sera bien maigre en comparaison des cours crypto actuels.

Malgré tout, certains clients européens de l’exchange peuvent effectuer une réclamation depuis ce mardi. Toutefois, cela ne concerne que les monnaies fiat, comme l’euro, présentes sur FTX au moment de la chute de la plateforme. En effet, les remboursements des cryptomonnaies dépendent de la branche internationale de l’exchange.

De plus, seule une partie des investisseurs européens sont concernés, à savoir uniquement ceux qui dépendent de FTX Europe. En bref, seule la poignée de personnes ayant créé un compte FTX dans les mois qui ont précédé la faillite peut prétendre à ses réclamations, car les investisseurs étant inscrits sur FTX avant la création de la branche européenne le 7 mars 2022 sont rattachés au siège international.

Pour prétendre à ces réclamations, il s’agit de passer par les services de Backpack, qui a racheté FTX EU au début de l’année :

Former FTX EU customers may now begin the two-step process to claim their Euro funds via Backpack EU.

Step 1, identity verification, is live.

Get Verified: https://t.co/qvUDpbsEdQ pic.twitter.com/ECcHFumG18

— Backpack 🎒 (@Backpack) April 1, 2025