FTX va rendre 2,2 milliards de dollars à ses clients dans une nouvelle vague de remboursements

À la fin du mois, les débiteurs de FTX vont mener une nouvelle campagne de remboursements, à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Que faut-il retenir de cette opération ?

le 19 mars 2026 à 14:00.

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Vincent Maire

FTX va rendre 2,2 milliards de dollars à ses clients dans une nouvelle vague de remboursements

FTX s'apprête à rembourser 2,2 milliards de dollars

Depuis un peu plus d’un an, les débiteurs de FTX mènent plusieurs vagues de remboursements auprès des différents créanciers. Tandis que le total de ces remboursements ne compensera jamais intégralement le montant des pertes subies par les clients, le défunt exchange va tout de même entamer sa quatrième campagne de distribution à compter du 31 mars prochain.

Ainsi, ce sont environ 2,2 milliards de dollars qui vont être restitués au cours des prochaines semaines :

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[…] FTX commencera les distributions le 31 mars 2026 aux porteurs de créances admises dans les catégories « Convenience » et « Non-Convenience » du Plan qui ont rempli les conditions préalables à la distribution (la « Quatrième Distribution »). Les créanciers admissibles devraient recevoir les fonds de leur prestataire de services de distribution choisi (un « Prestataire de Services de Distribution »), soit Bitgo, Kraken ou Payoneer, dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables suivant le 31 mars 2026. Les dates d'enregistrement et de paiement ultérieures seront annoncées en temps voulu.

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Généralement, les catégories « Convenience » font référence aux traders particuliers.

Après cette nouvelle vague de remboursements, la distribution cumulée atteindra 96 % à 120 % des remboursements, suivant les différentes catégories concernées, bien qu’il s’agisse de rappeler que ces montants ont été calculés sur la base des prix des cryptomonnaies au moment de la faillite, et non sur la quantité d’actifs en jeu.

En outre, les débiteurs de FTX mettent en garde contre d’éventuelles campagnes de phishing, qui pourraient tenter de profiter de cette nouvelle vague de remboursements pour tenter de dérober quelques fonds. Dans ce contexte, rappelons que le portail officiel des réclamations se trouve à l’adresse suivante : https://claims.ftx.com.

Comme souvent lors de ce type de procédure, une vérification Know Your Customer (KYC) sera nécessaire.

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Une fois les dédommagements effectués, nous verrons si ceux-ci auront un impact sur les cours des cryptomonnaies, tandis que les créanciers pourraient choisir de réinjecter ces fonds dans l’écosystème.

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Source : Communiqué de presse

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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