Pas de nouveau procès pour Sam Bankman-Fried ? Les procureurs y sont opposés

Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, souhaite obtenir un nouveau procès, estimant que le premier n’a pas été juste. Mais les procureurs sont vent debout contre cette éventualité, estimant que rien n’a changé du point de vue des preuves.

Sam Bankman-Fried aura-t-il un nouveau procès ?

Sam Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 années de prison, pour sa responsabilité dans l’effondrement de la plateforme FTX, qui a conduit à des milliards de dollars de préjudice. L’ex-PDG souhaite cependant obtenir un nouveau procès, estimant que le premier n’a pas été juste. Une de ses initiatives concerne un juge fédéral, à qui il demande de réexaminer des éléments du dossier.

Selon une information de Bloomberg, les procureurs en charge de l’affaire estiment cependant que le positionnement de Sam Bankman-Fried ne tient pas d’un point de vue légal. L’ex-PDG argumente en effet que des témoignages d’anciens cadres de FTX, Ryan Salame et Daniel Chapsky, pourraient éclairer l’affaire d’une nouvelle manière. Mais pour les procureurs, les deux hommes étaient déjà connus et leurs témoignages recueillis lors du dernier procès, ils ne constituent donc pas une nouvelle pièce du dossier.

💡 Le guide pour sécuriser ses cryptomonnaies en dehors des plateformes d’échange

Sam Bankman-Fried compte utiliser le témoignage de ces deux ex-collaborateurs afin d’argumenter que la situation financière de FTX était meilleure qu’observée avant son effondrement. Pour rappel, la plateforme d’échange présentait un trou de plusieurs milliards de dollars dans sa comptabilité, ce qui a accéléré sa chute. Par ailleurs, ces milliards avaient été utilisés par Sam Bankman-Fried et ses équipes pour des achats et pour financer la société-sœur de FTX, Alameda Research.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC

Publicité

Les tentatives de Sam Bankman-Fried pour sortir de prison

Le juge n’a pas encore pris sa décision en ce qui concerne ce second procès. Sam Bankman-Fried a également déposé une demande séparée auprès de la Cour d’appel des États-Unis.

L’ex-PDG a multiplié les initiatives pour tenter d’alléger sa peine… Voire d’obtenir une grâce présidentielle. Ces derniers mois, il s’était présenté comme un républicain « caché », victime d’une campagne politique de Joe Biden. Un argumentaire qui n’a pas réussi à séduire Donald Trump, ce dernier ayant affirmé en janvier dernier qu’il ne comptait pas accorder sa grâce présidentielle à Sam Bankman-Fried.

👉 Pour aller plus loin – Un complot : Sam Bankman-Fried accuse les avocats de FTX d’avoir créé de toutes pièces la faillite de l’entreprise

Sam Bankman-Fried continue d’être présent dans les médias grâce à son utilisation de X pour s’exprimer sur l’affaire FTX. Il affirme que ses messages sont publiés par un « ami », et qu’il n’a pas de moyen de communication depuis sa prison.

L’ex-PDG affirmait encore la semaine dernière que les charges qui pesaient sur lui étaient « des conneries », et que les médias avaient organisé une campagne pour le faire tomber. Des affirmations qui, jusque là, ont trouvé peu d’échos.

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.