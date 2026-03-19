Série FTX sur Netflix : quels acteurs joueront Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao ?

À peine achevé, le procès de FTX a déjà conduit à la création d’une série Netflix. Titre, acteurs, scénario… Que sait-on sur cette production, qui retracera la chute de la plateforme d’échange en 2022 ?

le 19 mars 2026 à 15:00.

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Marine Debelloir

Série FTX sur Netflix : quels acteurs joueront Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao ?

La série FTX sur Netflix : une plongée dans les excès des exchanges

Graham Moore, à qui l’on doit The Imitation Game et The Ouftit, ainsi que Jacqueline Hoyt (The Underground Railroad, Dietland) coréaliseront cette série Netflix basée sur la percée de FTX entre 2019 et 2021, suivie de sa chute spectaculaire.

La série se concentrera en particulier sur la relation entre Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX et Caroline Ellison, son ex-compagne et PDG d’Alameda Research.

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La série raconte l’histoire de Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, deux jeunes idéalistes hyper-intelligents et ambitieux qui ont tenté de transformer le système financier mondial en un clin d’œil – avant d’être accusés d’avoir volé 8 milliards de dollars et de devenir le Bonnie and Clyde de la génération Z.

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Graham Moore, qui se décrit comme « obsédé par l’histoire de Sam et Caroline », a confirmé que le titre de la série est « The Altruists ». Le tournage commencera prochainement, le casting étant achevé.

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Qui pour jouer Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Changpeng Zhao ?

Le couple principal sera joué par Anthony Boyle pour SBF, connu pour ses rôles dans Tolkien, Master of the Airs ou Derry Girls. Caroline Ellison sera campée par Julia Gardner, connue pour Inventing Anna, The Fantastic Four ou Ozark.

Changpeng Zhao sera quant à lui joué par l’acteur Terry Chen. Il s’est fait connaître dans House of Cards, Jessica Jones ou encore The Expanse. On note également la présence de Hudson Williams, qui a explosé récemment avec son rôle dans Heated Rivalry. Il jouera Duncan Rheingans‑Yoo, le cofondateur de Modula Capital, une firme de trading qui avait reçu 400 millions de dollars d’investissement de la part de FTX, juste avant son effondrement.

Peu d’informations circulent à ce stade sur le scénario, ni sur les libertés scénaristiques qui seront nécessairement prises pour traiter de la tentaculaire affaire FTX. Quant aux principaux concernés, qui se verront bientôt campés à l’écran, ils n’ont pas commenté sur la future série.

🌐 Dans l’actualité – Pas de nouveau procès pour Sam Bankman-Fried ? Les procureurs y sont opposés

Ce mois, les victimes de l’affaire FTX bénéficieront d’une nouvelle campagne de remboursements. À ce stade, ceux-ci ont récupéré plus de 7 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars devraient être distribués le 31 mars prochain.

Source : Netflix

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