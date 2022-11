FTX : le nouveau PDG révèle le chaos dans la gestion de l'entreprise

Alors que l'affaire FTX bat son plein suite aux récents événements, il s'avère que la gestion de l'entreprise elle-même était catastrophique depuis un bon moment déjà. John Ray III, le nouveau PDG de FTX, parle d'une situation sans précédent : « jamais, au cours de ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables qu'ici. »

Une gestion de FTX catastrophique

Les documents récemment déposés par le nouveau PDG de FTX, à savoir John Ray III, font état d'un constat criant quant à la gestion de l'exchange.

John Ray III, dont le nom reste relativement peu connu au sein de l'Europe, bénéficie d'une expérience de plus de 40 ans dans la gestion d'entreprises en faillite. Il est notamment connu pour avoir tenu tête à Wall Street lorsqu'il avait eu à gérer le cas d'Enron, qui était alors l'une des plus importantes entreprises américaines avant de devenir l'un des symboles majeurs du dérive du capitalisme de par ses innombrables fraudes et manipulations.

Et pourtant, même après de telles expériences, son constat est accablant concernant le chaos au sein de FTX :

« Jamais, au cours de ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables qu'ici. De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu avertis et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent. »

À titre d'exemple, le groupe FTX n'aurait pas « maintenu un contrôle centralisé » concernant sa trésorerie, ne tenait pas de listes de comptes bancaires clairs et ordonnées, et n'aurait pas prêté « suffisamment d'attention à la solvabilité de ses partenaires bancaires ». La communication interne semblait également peu professionnelle étant donné l'ampleur de FTX :

« Par exemple, les employés du groupe FTX soumettaient des demandes de paiement par le biais d'une plateforme de chat en ligne où un groupe disparate de superviseurs approuvait les décaissements en répondant par des emojis. »

Des failles innombrables

Il semblerait même que les fonds de FTX eux-mêmes étaient à risque : John Ray III parle notamment de « pratiques inacceptables » à cet effet, et il mentionne l'utilisation d'un groupe de messagerie instantanée non sécurisé sur lequel étaient transmises des clés privées confidentielles ainsi que « des données extrêmement sensibles ».

Au sein de l'entreprise même, le nouveau PDG révèle que les fonds à disposition ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers et différents achats pour certains employés et conseillers, le tout inscrit à travers une documentation incomplète.

Par ailleurs, diverses succursales de FTX, notamment celles d'Antigua et des Bahamas (FTX Digital Markets), ne disposaient pas des méthodes de gouvernance d'entreprises appropriées. Certaines n'avaient même jamais tenu la moindre réunion avec leur conseil d'administration.

Enfin, John Ray III affirme avec fermeté que Sam Bankman-Fried n'a plus rien à voir avec FTX :

« Enfin, et c'est essentiel, les Débiteurs ont clairement indiqué aux employés et au public que M. Bankman-Fried n'est pas employé par les Débiteurs et ne parle pas en leur nom. M. Bankman-Fried, actuellement aux Bahamas, continue à faire des déclarations publiques erratiques et trompeuses. »

👉 À lire également - Le gouvernement bahaméen détient les actifs de FTX Digital Markets depuis plusieurs jours

Source : Document officiel

