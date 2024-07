Silvergate condamnée à payer 113 millions de dollars à la FED et la SEC

Les conséquences de la chute de FTX se font encore sentir en 2024, impactant notamment la Silvergate Bank. Accusée de négligence et de fraude, la banque a accepté de payer 63 millions de dollars pour régler les enquêtes des autorités fédérales et étatiques, tout en faisant face à de lourdes amendes de la SEC.

Les conséquences de la chute de FTX se font encore sentir en 2024

Au mois de mars 2023, l'industrie bancaire des États-Unis a connu une crise majeure qui a secoué le pays. Alors que la Réserve fédérale (FED) venait d'entamer une politique hawkish, augmentant les taux d'intérêt et réduisant son bilan, plusieurs banques qui avaient été trop gourmandes lors de la période de politique monétaire souple ont dû fermer leurs portes.

Ainsi, 3 banques étatsuniennes ont fait faillite : la Silicon Valley Bank (SVB), la Signature Bank et la Silvergate Bank. Cette dernière a choisi de se liquider volontairement sans assistance gouvernementale et a remboursé tous les dépôts des clients. Certaines banques européennes ont également été affectées, poussant le Credit Suisse, en difficulté depuis plusieurs années, à se faire racheter par UBS.

Silvergate était connue pour être une banque favorable aux cryptomonnaies, enregistrant une forte croissance de 2017 à 2021, avec une action en hausse de 1 580 %. Elle fournissait des services à des clients comme Coinbase et FTX.US, et 90 % de ses dépôts provenaient du secteur de cryptomonnaies.

En 2022, Silvergate a été gravement touchée par l'effondrement de Terra et Three Arrows Capital, puis celle de FTX, entraînant des accusations de négligence, une perte nette de 1 milliard de dollars, des licenciements massifs, et une fuite de ses clients.

Elle gérait également une partie des fonds de Circle, l'émetteur du stablecoin USDC et bientôt de l'EURC. L'incertitude autour des fonds détenus par Silvergate a d'ailleurs causé une perte de la parité de l'USDC avec le dollar pendant quelques jours.

Les autorités fédérales et étatiques ont enquêté sur la Silvergate Bank, les soupçonnant de défaillances dans ses pratiques de conformité, ayant permis des transferts suspects de fonds, étant également accusée de fraude par négligence pour avoir trompé les investisseurs sur sa gestion des risques.

Selon les autorités, la banque n'aurait pas réussi à détecter près de 9 milliards de dollars de transferts suspects entre FTX et ses entités liées, aurait sous-estimé ses pertes, et aurait faussement déclaré être bien capitalisée à la fin de 2022. De plus, les anciens dirigeants de Silvergate auraient fait des déclarations trompeuses concernant la situation financière de la banque.

Quel accord a été trouvé entre les autorités et Silvergate ?

Bien que Silvergate Bank n'ait ni reconnu ni contesté les accusations portées par les régulateurs, elle a accepté ce lundi de payer 63 millions de dollars pour régler les enquêtes des autorités fédérales et étatiques. Parmi cette somme, 43 millions de dollars sont destinés à la FED et 20 millions au Département de la protection financière et de l'innovation de Californie.

De plus, la Securities and Exchange Commission (SEC) a infligé plusieurs amendes à la banque et à ses anciens dirigeants : 50 millions de dollars à Silvergate, 1 million de dollars à l'ancien directeur général Alan J. Lane, et 250 000 dollars à l'ancienne directrice des opérations Kathleen Fraher.

Enfin, une enquête criminelle du ministère de la Justice sur les transactions de Silvergate Bank avec FTX et Sam Bankman-Fried a été lancée au mois de février 2023 et est toujours en cours.

Source : Bloomberg

