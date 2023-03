Comprendre l'importance du dossier Silvergate et son impact sur l'écosystème des cryptomonnaies

Ces derniers temps, le nom de Silvergate est sur toutes les bouches. Cette crypto-banque, qui avait jusqu'ici opéré dans l'ombre des investisseurs particuliers, ses services étant essentiellement destinés aux institutionnels et aux exchanges, a pourtant un rôle de premier plan dans notre écosystème.

Fondée en 1988, Silvergate est à l'origine une petite banque californienne proposant des services classiques et évoluant à échelle humaine via un nombre réduit de succursales. Petit à petit, la banque évolue avant de prendre un virage à 90 degrés vers le secteur des cryptomonnaies sous la direction d'Alan Lane, qui demeure son PDG actuel.

À l'époque, alors que le Bitcoin (BTC) et l'écosystème crypto étaient bien loin d'être aussi démocratisés qu’aujourd'hui, cela s'inscrivait comme une petite révolution, et c'est ce qui a permis à Silvergate de devenir l’une des principales banques crypto-friendly des exchanges crypto aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui.

Alan Lane, le PDG de Silvergate qui investissait lui-même dans le BTC à titre personnel, avait ainsi décidé de mettre sur pied la première crypto-banque du territoire. Rapidement, Silvergate se fait un nom dans le milieu et le succès s'ensuit : en 2017, soit 4 ans après son changement d'orientation, la banque enregistre 250 clients pour près de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Seulement 2 ans plus tard, Silvergate devient une société publique et cotée au New York Stock Exchange (NYSE), la bourse la plus importante au monde.

De 2019 à 2021, l'action de Silvergate, échangée sous le ticker SI, imprime une hausse fulgurante de 1 580 % en raison de l'élan que connaissait le marché crypto sur cette période.

Figure 1 - Évolution de l'action SI au NYSE de mai 2020 à décembre 2021

À ce stade, 90 % des dépôts effectués chez Silvergate proviennent du secteur des cryptomonnaies, soit l'écrasante majorité. La banque devient alors une référence dans le milieu des institutionnels et des exchanges, puisqu'elle propose ses services à Coinbase, FTX.US, Gemini, Paxos, Crypto.com ou encore BlockFi, entre autres.

Les clients de Silvergate (on en dénombre 1 500 en 2022) profitent également du Silvergate Exchange Network (SEN), un réseau bancaire mis en place par la crypto-banque permettant de gérer des transferts instantanés entre ses différents clients, et ce à n'importe quel moment tout au long de l'année.

Un atout de choix si l'on compare cela aux réseaux bancaires classiques, surtout dans la mesure où les banques plus traditionnelles sont historiquement hostiles aux entreprises opérant dans le secteur des cryptomonnaies.

Ainsi, jusqu'en 2022, Silvergate profite d'une expansion constante et d'une place de premier plan dans l'écosystème crypto et s'inscrit de très loin comme leader de son secteur d'activité.

Mais la croissance sans encombre de Silvergate arrive à son terme durant l'année 2022. Et malheureusement pour la crypto-banque, cela est davantage dû à un vent de panique sans précédent qu'à une mauvaise gestion interne.

Comme nous le montre le graphique ci-dessous, la valeur de l'action Silvergate a continuellement chuté tout au long de l'année 2022, essuyant un à un les déboires qu'à connu l'écosystème crypto durant cette triste période.

Ainsi, tout comme le marché crypto, Silvergate a dû faire face à l'effondrement de Terra (LUNA), puis à celui du fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC), lui aussi exposé à un grand nombre d'acteurs de l'écosystème.

Figure 2 - Cours de l'action SI et dates clés concernant Silvergate depuis le début de l'année 2022

Du mois de juin au mois d'août 2022, Silvergate parvient malgré tout à faire face aux tumultes du marché et continue d'engranger des bénéfices. À ce titre, la société enregistre un bénéfice net de 40,6 millions de dollars lors du troisième trimestre 2022, un chiffre encourageant dans la mesure où la crypto-banque avait déclaré un bénéfice net de 75,5 millions de dollars pour toute l'année 2021.

Mais les soucis commencent à devenir sérieux avec l'effondrement de l'empire FTX dirigé par Sam Bankman-Fried, celui qui se définissait comme un milliardaire philanthrope, mais qui aura finalement utilisé l'argent de ses propres clients à des fins totalement illégales, entre achat de biens immobiliers et malversations avec ses diverses sociétés.

Dès lors, les événements s'enchaînent très rapidement : le 6 décembre 2022, des sénateurs américains commencent à enquêter sur le rôle de Silvergate concernant les opérations financières effectuées entre FTX et Alameda Research. Les sénateurs accusent la banque de « manquements graves » concernant la surveillance et le signalement d'activités suspectes observées entre les 2 entités sous l'égide de Sam Bankman-Fried. Dans le même temps, Silvergate révèle que les dépôts de FTX représentaient à eux seuls environ 10 % du total de ses actifs sous gestion lors de la publication d'un rapport.

Au mois de janvier 2023, l'entreprise essaie tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau en stabilisant son bilan. Par conséquent, la crypto-banque se retrouve contrainte de licencier 40 % de son personnel, un licenciement massif s'accompagnant de 8 millions de dollars de dépenses pour financer diverses indemnités et autres avantages sociaux pour ses anciens employés.

Une dizaine de jours plus tard, le couperet tombe : Silvergate rapporte 1 milliard de dollars de pertes nettes pour le seul 4e trimestre de l'année 2022, et ce en parallèle d'une colossale baisse de la valeur de son action. Le verdict est sans appel : l'année 2022 aura provoqué une perte nette de 948 millions de dollars pour la banque.

Pourquoi un dernier trimestre aussi difficile ? Car les clients de Silvergate ont tout bonnement provoqué un bank run sous la crainte d'une potentielle insolvabilité de l'établissement bancaire. Autrement dit, ils s'attendent à ce que la banque soit dans l'incapacité de payer ses dettes et donc, mécaniquement, de les autoriser à retirer leurs fonds. Les dépôts ont également été moindres auprès de la crypto-banque, ce qui a totalement bouleversé son plan comptable.

Notons que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'agence chargée de garantir les dépôts bancaires des clients américains à hauteur de 250 000 dollars, devrait logiquement être en mesure de jouer son rôle dans le cas où le pire scénario arriverait, bien qu'une telle somme soit relativement faible comparée aux dépôts effectués par les clients de Silvergate.

La plupart des experts prévoient que Silvergate se place sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis le temps de trouver une éventuelle solution pour remonter la pente, si tant est qu'il en existe une. Cette protection, largement utilisée, permet aux sociétés dans l'incapacité de payer leurs dettes et leurs créances de continuer leurs activités jusqu'à qu'ils puissent rembourser leurs dus. Leurs activités passe également sous surveillance d'un tribunal.

La banque pourrait envisager de faire appel à des prêts à court terme auprès d'autres banques, mais les prêts en question exigent des garanties de liquidités, ce que Silvergate n'est pas en mesure de proposer.

Actuellement, la banque se trouve dans une situation où son passif, c'est-à-dire le volume de dépôts de ses clients, se trouve continuellement réduit en conséquence des retraits massifs. Les obligations détenues par la banque sont, elles, en perte constante de valeur en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui place Silvergate dans une sorte d'étau dont l'issue semble peu favorable.

Par ailleurs, Silvergate se trouve peu à peu abandonnée par ses clients de premier plan, comme cela a pu être le cas de Coinbase, Paxos, Galaxy Digital, Bitstamp, Circle, Crypto.com ou encore Gemini, pour ne citer qu'eux.

At Coinbase all client funds continue to be safe, accessible & available.

In light of recent developments & out of an abundance of caution, Coinbase is no longer accepting or initiating payments to or from Silvergate.

— Coinbase (@coinbase) March 2, 2023