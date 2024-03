L402 : le protocole qui fait de Bitcoin la monnaie d'Internet pour les intelligences artificielles (IA)

Le protocole L402, auparavant appelé LSAT, est un protocole à l'initiative de Lightning Labs, la firme derrière le Lightning Network, conçu pour faire de Bitcoin la monnaie la plus simple à utiliser sur Internet.

Concrètement, ce protocole permet aux applications en ligne de facturer chaque requête d'API en utilisant Bitcoin via le Lightning Network, la seconde couche d'infrastructure dédiée aux transferts instantanés.

Ce protocole a beaucoup fait parler de lui au mois de juillet 2023, lorsque Olaoluwa Osuntokun, directeur technique chez Lightning Labs, avait partagé une vidéo montrant un modèle d'intelligence artificielle (IA) similaire à ChatGPT facturant chacune de ses requêtes 30 satoshis, la plus petite division de Bitcoin. Cela équivalait à moins de 1 centime de dollar au moment de l'enregistrement .

IN 2023, THE BOTS PAY YOU! ⚡️🤖

today we're releasing a new L402 specification, along side @LangChainAI powered tools that enable AI Agents to traverse L402 APIs (HTTP 402 pay-per call APIs over Lightning), and also directly hold+manage Bitcoin via @OpenAI function calls https://t.co/IKqWUvDXUe

— Olaoluwa Osuntokun (@roasbeef) July 6, 2023