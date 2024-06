Bitcoin : Nubank, la plus grande néobanque d’Amérique latine, intègre le Lightning Network

Nu Holdings, la plus grande néobanque d'Amérique latine, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec le réseau de paiement universel Lightspark. Leur objectif est de rendre le Lightning Network de Bitcoin accessible aux quelque 100 millions de clients de Nubank.

Le Lightning Network institutionnel désormais accessible à près de 100 millions de clients

Nubank, l'une des plus grosses néobanques au monde et la plus importante d'Amérique latine, s’est tournée vers Lightspark pour s’assurer une « entrée de qualité professionnelle au réseau Lightning ». Cette collaboration vise à intégrer le Lightning Network, célèbre surcouche de la blockchain Bitcoin, et les Universal Money Addresses (UMA) dans la plateforme de Nubank.

Nubank, reconnaissant de la confiance accordée par ses clients, aspire à offrir les meilleures solutions disponibles sur le marché, afin de consolider ses relations à long terme avec chacun d'eux. Ainsi, l’entreprise s'est engagée à simplifier la gestion financière et à autonomiser les individus. Pour atteindre cet objectif, elle souhaite s’appuyer sur des technologies propriétaires, afin de créer des produits et des services novateurs.

Cette ambition constitue l'essence même de cette collaboration. En effet, la technologie de Lightspark repose sur un réseau de SDK et d'API, offrant une expérience transparente et simplifiée pour utiliser le Lightning Network.

Ces outils, soutenus par l'intelligence artificielle (IA), visent à optimiser non seulement les besoins en liquidité, mais aussi à assurer un routage en temps réel pour maximiser les taux de réussite.

Grâce à cette technologie, les équipes produit de Nubank peuvent se concentrer sur la création de l’expérience client, sans se préoccuper de la complexité de la gestion d'une mise en œuvre de Lightning à grande échelle.

David Marcus, PDG et co-fondateur de Lightspark, s'est félicité du travail accompli avec l’équipe de Nu Holdings et déclare être « ravi de permettre à Nubank de faire évoluer ses solutions » tout en rendant la vie financière pour ses clients « plus simple et plus efficace ».

I’m thrilled that @nubank has selected @Lightspark to bring the Bitcoin Lightning Network and UMA (Universal Money Addresses) via the @umastandard to its platform and customers. Now working with the Nubank team on the integration. Vamos! https://t.co/yDYJpNXlKR ⚡ pic.twitter.com/HYuuImG08u — David Marcus (@davidmarcus) June 25, 2024

Un petit pas pour Nubank, mais un grand pas en faveur de l’utilisation de Bitcoin

Avec la promesse d’une expérience utilisateur améliorée, caractérisée par des transactions plus rapides, plus sûres et moins coûteuses, ce partenariat représente une avancée majeure pour le Lightning Network.

De plus, les UMA, agissant comme des adresses e-mail pour les transferts d'argent, vont permettre de faciliter l'envoi et la réception de fonds, même pour les utilisateurs moins familiers avec ces nouvelles technologies. Nubank ouvre ainsi l'accès au Bitcoin à plus de 100 millions de clients à travers le Brésil, le Mexique et la Colombie.

L'intégration future de Lightning souligne la mission continue de Nu d'offrir des services plus efficaces avec une plus grande vitesse et des coûts inférieurs grâce à la technologie blockchain .

Thomaz Fortes, Directeur exécutif, Nubank Cripto

L'association entre Nubank et Lightspark marque ainsi une étape significative, non seulement dans l'évolution des services financiers numériques, mais également dans l’adoption de Bitcoin en Amérique latine.