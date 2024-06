La plus grande banque d’Amérique latine permet désormais à l'ensemble de ses clients d'acheter des cryptomonnaies

La plus grande institution financière d’Amérique latine, Itaús Unibanco, a annoncé que ses clients pouvaient désormais investir dans le Bitcoin et les cryptomonnaies.

Itaús Unibanco : leader de l’adoption institutionnelle en Amérique latine

La plus grande banque du Brésil, Itaús Unibanco, avait annoncé en décembre 2023 s’ouvrir au monde des cryptomonnaies. Cette trajectoire s’inscrit dans la volonté de s’adapter aux lois du marchés et d’attirer de nouveaux clients en leur offrant des opportunités dans le Bitcoin et l'Ether.

Cependant, à ce moment-là, la banque avait souligné l’approche prudente vis-à-vis de ces nouvelles offres. Son vœu était de déployer de manière progressive ce service afin de pouvoir prendre la pleine mesure de cette innovation dans l’offre aux clients.

Initialement, la banque permettait uniquement à certains clients sélectionnés sur le volet de s’engager dans l’achat et la vente de Bitcoin et de Ether. Le déploiement du service ne concernait qu’une partie des clients inscrits et répondant aux exigences réglementaires établies sur la plateforme d’investissement spécialisée de l’institution : Ion.

Il faut également noter que durant cette phase initiale, les dépôts externes de Bitcoin et les retraits vers des portefeuilles numériques personnels n'étaient pas disponibles.

Ouvrir la possibilité de négocier des cryptomonnaies à plus de 6 millions d’utilisateurs

Aujourd’hui, l’institution passe dans la seconde phase de déploiement de son offre et ouvre son service à l’ensemble de ses 6 millions de clients.

Cette décision fait suite à des enquêtes hebdomadaires sur les besoins et les envies des clients. « Il ne fait aucun doute que les utilisateurs initiaux affichent un fort intérêt pour les services Bitcoin et des autres cryptomonnaies », a ainsi affirmé Guto Antunes, le responsable des actifs numériques d'Itaú. En effet, l’application aurait dépassé les 3,5 millions de téléchargements depuis son lancement.

Nous sommes dans une génération qui grandit et utilise la banque de manière symbolique. Guto Antunes, responsable des actifs numériques d'Itaú

Toujours selon Guto Antunes, lors de l'enquête, un point s’est démarqué : la confiance dans la garde d’Itaú. Effectivement, la banque a fait le choix de construire sa propre solution de garde pour ses clients, plutôt que d’utiliser un service tiers.

Cela montre que pour les brésiliens, acheter et vendre via leur banque leur offre une certaine accessibilité et leur permet également de supprimer les obstacles à l’adoption.

Si l’offre aux utilisateurs reste limitée aux actifs Bitcoin et Ether, c’est d’abord du fait de leur position en terme de valeur marchande, mais aussi du fait qu’intégrer de nouvelles cryptomonnaies demande des « processus judicieux d’analyse des risques réglementaires ».

Malgré tout, l’un des défis majeurs auquel est confronté Itaús Unibanco est la formation des gestionnaires dans le conseil aux clients sur cette nouvelle classe d’actifs. Afin de résoudre cela, ils ont déployé un chatbot IA auquel les gestionnaires ont accès, ce qui leur permet de mieux appréhender les questions récurrentes des clients.

Source : Valor

