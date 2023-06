Comment acheter l'action Apple (AAPL) ? Méthode simple et rapide 2023

Apple est une entreprise spécialisée dans la création et la commercialisation de produits technologiques, de logiciels et d'ordinateurs personnels. Elle est connue pour des produits tels que l'iPhone, le Mac, l'iPad et l'Apple Watch. Apple a été la société la plus admirée dans le monde par les consommateurs entre 2006 et 2013, la première société privée à atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars et est devenue la plus grosse entreprise en bourse.