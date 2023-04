Twitter s'associe à eToro pour faciliter l'achat de cryptomonnaies pour ses utilisateurs

C’est un partenariat qui devrait faire parler de lui. Le géant Twitter s’est associé à la plateforme de trading eToro, afin de faciliter l'accès au trading de cryptomonnaies et d’actions pour les utilisateurs du réseau social. Le début de la révolution aurait-il commencé pour Twitter ?

Twitter et eToro s’associent pour rendre disponible le trading de cryptomonnaies

Elon Musk le dit et le répète depuis des mois : il veut faire de Twitter une « everything app », et se concentre notamment sur le développement de services de paiement et de trading. Ce partenariat avec eToro est donc un premier pas conséquent vers l’avant. On vient en effet d’apprendre que le réseau social permettra dès ce jeudi à ses utilisateurs de consulter des graphiques de trading et d’autres instruments de trading, et d’acheter des actions ou des cryptomonnaies via le site d’eToro.

Il est dès maintenant possible de voir des données en temps réel directement sur Twitter. La fonctionnalité « cashtags » permet de faire des recherches sur un symbole ou un « ticker », en insérant le symbole dollar. L’application affiche ensuite des données sur les cours en temps réel. Ces données sont tirées d’eToro,qui se base elle-même sur TradingView. Cet ajout avait été un succès pour eToro, qui rapporte que la fonctionnalité a permis d’effectuer plus de 205 millions de recherches au cours de janvier 2023.

Des informations sur Twitter, des achats sur eToro

Il sera donc prochainement possible de cliquer sur un bouton « voir sur eToro », afin de visiter le site et acheter ou vendre ces cryptomonnaies ou actions sur la plateforme, selon un communiqué de l’entreprise :

« Les utilisateurs de Twitter qui effectuent une recherche à l’aide d’un symbole $Cashtag tel que $AAPL verront le cours de l’action Apple en direct et un graphique sur leur fil Twitter. Ils pourront cliquer sur la plateforme eToro pour obtenir plus d’informations sur l’action ainsi que la possibilité d’investir. »

Ce matin, le bouton semble disponible pour certaines actions, mais pas pour les cryptomonnaies Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Les fonctionnalités devraient être ajoutées dans la journée. Par ailleurs, on note que cet ajout concerne tous les utilisateurs, à l’exception de ceux situés aux États-Unis.

eToro a noté un intérêt particulier des utilisateurs de Twitter pour les marchés financiers et les cryptomonnaies – plus que sur les autres réseaux sociaux. Yoni Assia, le PDG de l’entreprise, affirme donc qu’il s’agit d’un point d’approche non négligeable :

« Twitter est devenu une plateforme prépondérante pour la communauté des investisseurs particuliers – c’est là que des millions d’investisseurs se rendent chaque jour pour accéder aux actualités financières, partager leurs connaissances et échanger entre eux. Le vrai pouvoir financier réside dans le partage des connaissances. »

Twitter n’est pas à ce stade une application financière – même si un « Twitter Coin » est actuellement en développement. Pour autant, le réseau social ajoute de plus en plus de fonctionnalités liées aux marchés financiers et aux cryptomonnaies. Pas à pas, l’entreprise rachetée par Elon Musk opère donc sa transformation.

Source : eToro, communiqué

