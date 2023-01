Une nouvelle trouvaille de Jane Manchun Wong est à l’origine de ces nouvelles informations. Connue pour ses investigations dans les applications, afin d’en révéler des fonctionnalités cachées, elle a noté que Twitter travaillait désormais sur une page d’achat pour son « Twitter Coin » :

La capture d’écran montre comment Twitter décrit ces pièces :

En parallèle de cela, Jane Manchun Wong révèle que des trophées Twitter sont également prévus, afin de récompenser les publications les plus impactantes. Si le modèle semble familier, c’est qu’il est apparemment calqué sur ce qui existe déjà sur les forums de discussion de Reddit. Ce dernier a en effet lancé ses propres « Coins » et trophées ces dernières années.

Les achats de « Coins » seront vraisemblablement disponibles via le fournisseur de services de paiement Stripe. Selon plusieurs personnes ayant enquêté sur cette future fonctionnalité, le « Twitter Coin » ne sera apparemment pas une cryptomonnaie, mais bien un système de paiement interne à l’instar des coins de Reddit.

It seems to be an in-app currency to support the creators. I didn't find anything that relates it to *crypto* currency.

